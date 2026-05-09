Lao động

Công nhân Đà Nẵng muốn thẻ đoàn viên thành “tấm thẻ quyền lực”

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công nhân Đà Nẵng cần chính sách đặc biệt biến thẻ đoàn viên thực sự trở thành một “tấm thẻ quyền lực” để tiếp cận các dịch vụ công giá rẻ.

Ngày 9-5, tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với đoàn viên Công đoàn, người lao động do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức, hàng loạt vấn đề liên quan giá thuê trọ, chi phí sinh hoạt, và chính sách phúc lợi được phản ánh trực tiếp tới lãnh đạo thành phố.

Công nhân Đà Nẵng muốn thẻ đoàn viên thành "thẻ quyền lực" - Ảnh 1.

Anh Lưu Đức Hùng, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH UAC Việt Nam nêu ý kiến tại hội nghị

Đáng chú ý, anh Lưu Đức Hùng, công nhân Công ty TNHH UAC Việt Nam, đề xuất Đà Nẵng xây dựng chính sách đặc thù để thẻ đoàn viên Công đoàn trở thành “tấm thẻ quyền lực” giúp người lao động tiếp cận các dịch vụ công giá rẻ như xe buýt, tham quan du lịch hay các chính sách hỗ trợ khác.

Công nhân này lý giải, việc tăng lương thuộc thẩm quyền Trung ương và doanh nghiệp nhưng địa phương hoàn toàn có thể chủ động triển khai các chính sách phúc lợi phi tài chính để giảm áp lực chi tiêu cho công nhân. "Đây cũng là giải pháp giúp thu hút lao động đến làm việc tại Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư" - anh Hùng nói.

Công nhân Đà Nẵng muốn thẻ đoàn viên thành "thẻ quyền lực" - Ảnh 2.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với đoàn viên Công đoàn quy tụ 300 đoàn viên, người lao động, đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên tại 1.776 Công đoàn cơ sở trên địa bàn

Trả lời các kiến nghị, ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, cho biết thành phố ghi nhận 2 nhóm kiến nghị lớn gồm hỗ trợ giá dịch vụ công và các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, điện, nước. Đây là đề xuất hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động.

Ngành tài chính sẽ tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, gồm tăng cường quản lý giá và phối hợp tham mưu xây dựng các cơ chế hỗ trợ người lao động.

Lãnh đạo Sở Tài chính cũng đánh giá kiến nghị giảm giá vé, hỗ trợ thẻ xe buýt cho công nhân là phù hợp vì không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. "Năm 2026, Đà Nẵng đã bố trí hơn 30 tỉ đồng trợ giá vận tải hành khách công cộng nhằm tạo điều kiện cho người dân, trong đó có công nhân lao động đi lại thuận lợi hơn", ông Phan Duy Anh nêu dẫn chứng.

Công nhân Đà Nẵng muốn thẻ đoàn viên thành "thẻ quyền lực" - Ảnh 3.

Ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đánh giá kiến nghị giảm giá vé, hỗ trợ thẻ xe buýt cho công nhân là phù hợp

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, để triển khai các chính sách đặc thù cần có đề án cụ thể, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và thực hiện đúng quy trình sử dụng ngân sách trước khi trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Không thể có một Đà Nẵng phát triển văn minh, hiện đại nếu những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội lại chưa được chăm lo thỏa đáng”.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng nợ lương, nợ BHXH và tín dụng đen trong khu công nghiệp. Ngoài ra, Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu chính sách hỗ trợ vé xe buýt, giữ trẻ cho con công nhân, phát triển thêm các thiết chế phục vụ đời sống người lao động.

Ngoài ra, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu rà soát các bất cập liên quan giá dịch vì ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người lao động. Sở Nội vụ được giao tăng cường kết nối việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và nghiên cứu chính sách hỗ trợ công nhân trước bối cảnh nhiều biến động như hiện nay.

Công nhân Đà Nẵng muốn thẻ đoàn viên thành "thẻ quyền lực" - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết đang hoàn thiện nhiều cơ chế hỗ trợ mới dành cho đoàn viên, người lao động

Trả lời thêm về các chính sách phúc lợi, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết đang nghiên cứu, hoàn thiện nhiều cơ chế hỗ trợ mới dành cho công nhân, người lao động. Trong đó có việc ban hành hướng dẫn hỗ trợ tài chính đối với cán bộ Công đoàn cơ sở bị buộc thôi việc trái pháp luật khi bảo vệ quyền lợi người lao động; đồng thời kiến nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn người lao động mất việc nhưng chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp. Đối với khu vực lao động phi chính thức như nghề cá, xe ôm công nghệ, vận tải…, tổ chức Công đoàn cũng đang nghiên cứu phương án hỗ trợ hoạt động cho các nghiệp đoàn cơ sở.

Thời gian đến, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, tạo thêm sân chơi để công nhân được hưởng thụ đời sống tinh thần phong phú hơn.

Về thẻ Đoàn viên, tổ chức Công đoàn đang phối hợp với Bộ Công an để tích hợp vào ứng dụng VNeID, giúp người lao động tiếp cận các chính sách phúc lợi thuận tiện hơn.


Trao 100 suất quà, hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho người lao động Đà Nẵng

(NLĐO) – Ngoài 100 suất quà cho người lao động khó khăn, Công đoàn Đà Nẵng còn hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

