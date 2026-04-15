Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence sẵn sàng ký hợp đồng mua bán, tiến gần ngày bàn giao

Trên thị trường bất động sản hiện nay, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt về các dự án hội tụ đủ ba yếu tố: pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác trong ngắn/dài hạn. Những sản phẩm đáp ứng đồng thời các tiêu chí này thường được nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực ưu tiên lựa chọn.

Ký hợp đồng mua bán khi tài sản đã hoàn thiện hiện hữu

FUTA Residence tọa lạc tại trục du lịch ven biển sầm uất Đà Nẵng

Việc FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square do Công ty Cổ phần Kim Long Nam là Chủ Đầu Tư và được phát triển bởi Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land, được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mang ý nghĩa vượt ra ngoài một thủ tục pháp lý thông thường.

Đây là giai đoạn giao dịch chính thức được triển khai, khi khách hàng có thể trực tiếp ký kết hợp đồng mua bán, xác lập quyền sở hữu tài sản một cách rõ ràng theo quy định.

Dự án đã hoàn thiện toàn bộ và hiện hữu rõ ràng trên thực địa, tạo nền tảng để giao dịch được thực hiện trên một tài sản có thể kiểm chứng. Người mua không còn phải hình dung về một sản phẩm trong tương lai, mà có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống, đánh giá chất lượng xây dựng, kiểm tra hệ thống tiện ích và đưa ra quyết định dựa trên giá trị thực.

Sự đồng bộ giữa pháp lý và hiện trạng công trình giúp rút ngắn đáng kể hành trình đầu tư. Thay vì chờ đợi kéo dài, nhà đầu tư có thể nhanh chóng tiến tới giai đoạn bàn giao, khai thác hoặc đưa tài sản vào sử dụng. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao khả năng khai thác thực tế và hiệu quả vận hành tài sản.

Ở góc độ thanh khoản, những dự án đã hoàn thiện, có thể ký hợp đồng mua bán và sẵn sàng bàn giao luôn nằm trong nhóm sản phẩm được ưu tiên lựa chọn. Bởi lẽ, rủi ro đã được kiểm soát ở mức thấp, trong khi giá trị tài sản đã được "hiện hình" cụ thể và có thể tham gia vào chu kỳ khai thác ngay sau khi sở hữu.

FUTA Residence vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho phép bán 569 căn hộ chung cư bao gồm các căn hộ cao cấp và shophouse tại dự án

Giá trị khác biệt từ vị trí và hình thức sở hữu lâu dài hiếm hoi trên trục biển

FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square được phát triển theo định hướng trở thành tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ tại trung tâm du lịch biển của thành phố, với quy mô 560 căn hộ, 15 căn shophouse và hệ thống tầng thương mại – dịch vụ đồng bộ.

Dự án tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện Quảng trường Công viên Biển Đông và bãi biển Mỹ Khê. Đây là khu vực lõi du lịch ven biển Đà Nẵng. Cũng là nơi tập trung mật độ lớn các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ giải trí, đồng thời duy trì lưu lượng khách du lịch ổn định quanh năm.

Trong bức tranh chung của bất động sản ven biển, FUTA Residence thuộc nhóm dự án hiếm hoi sở hữu lâu dài dành cho người Việt Nam. Phần lớn các dự án trong khu vực thường gắn với thời hạn sở hữu 50 năm, khiến giá trị tài sản bị giới hạn theo vòng đời khai thác.

Bên trong dự án FUTA Residence

Yếu tố sở hữu lâu dài mang lại lợi thế rõ rệt về tích sản. Giá trị bất động sản không bị giới hạn bởi thời gian, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các chiến lược đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn giữa việc nắm giữ, cho thuê hoặc khai thác thương mại, tùy theo từng giai đoạn của thị trường.

Bên cạnh đó, vị trí trung tâm giúp dự án sở hữu khả năng kết nối nhanh chóng đến các khu vực trọng điểm: chỉ vài phút di chuyển đến bãi biển Mỹ Khê, cầu Sông Hàn, trung tâm thành phố hay sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì nhu cầu ở thực, đồng thời tạo nguồn cầu ổn định cho thị trường cho thuê.

Với lợi thế nằm tại khu vực có nhu cầu lưu trú cao, FUTA Residence được đánh giá phù hợp cho cả nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê, đặc biệt trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng duy trì lượng khách ổn định quanh năm.

Dự án được quản lý vận hành bởi CBRE – đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu thế giới – góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ và khả năng khai thác lâu dài.

FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square đang bước vào giai đoạn then chốt, khi quyết định đầu tư có thể được đưa ra trên những cơ sở rõ ràng và trực diện, thay vì kỳ vọng.