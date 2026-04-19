FUTA Land được vinh danh Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026

Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN & Lễ công bố Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026 tại Marina Bay Sands (Singapore) được tổ chức mới đây, Công ty CP Bất động sản FUTA Land được vinh danh trong Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026.

Dấu ấn tại diễn đàn khu vực tổ chức tại Marina Bay Sands

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN là sự kiện thường niên quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2026, chương trình diễn ra tại Marina Bay Sands (Singapore) – công trình mang tính biểu tượng toàn cầu, nơi tổ chức nhiều hội nghị kinh tế – tài chính lớn của thế giới.

Địa điểm tổ chức góp phần nâng tầm quy mô và tính chọn lọc của sự kiện. Đây là không gian dành cho những thương hiệu có năng lực, tầm nhìn và định hướng phát triển rõ ràng trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc FUTA Land tham dự và được vinh danh trong Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026 là dấu mốc đáng chú ý. Kết quả này phản ánh quá trình phát triển ổn định, chiến lược bài bản và uy tín thương hiệu ngày càng được củng cố trên thị trường.

Giải thưởng được xét chọn dựa trên các tiêu chí về chất lượng sản phẩm – dịch vụ, hiệu quả kinh doanh, năng lực tài chính và đóng góp cho cộng đồng. Sự ghi nhận tại một diễn đàn khu vực, trong không gian mang tính biểu tượng như Marina Bay Sands, góp phần khẳng định vị thế của FUTA Land trong nhóm doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu.

Sự kiện cũng mở ra cơ hội kết nối với các đối tác quốc tế, cập nhật xu hướng phát triển đô thị và tiếp cận các tiêu chuẩn vận hành tiên tiến.

Hệ sinh thái dự án định hình vị thế FUTA Land

Công ty CP Bất động sản FUTA Land – thành viên của FUTA Group – đang từng bước khẳng định dấu ấn với định hướng phát triển các đô thị hiện đại, bền vững và giàu giá trị sống. Danh mục dự án của doanh nghiệp phản ánh định hướng phát triển nhất quán, tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng theo thời gian.

Tiêu biểu là FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, dự án được định vị là "biểu tượng sống vĩnh cửu bên biển Mỹ Khê". Sở hữu vị trí trung tâm thành phố biển Đà Nẵng, dự án kết nối trực diện với bãi biển Mỹ Khê, hướng đến chuẩn sống cao cấp, kết hợp hài hòa giữa an cư, nghỉ dưỡng và tiềm năng khai thác.

FUTA Kim Phát và FUTA Kim An là hai dự án đại diện cho chiến lược phát triển tại các khu vực giàu tiềm năng. Cả hai đều được quy hoạch đồng bộ, chú trọng hạ tầng và khả năng khai thác giá trị trong tương lai, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Ở phân khúc khác, FUTA Land triển khai dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây - Lăng Cô (Huế), góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân. Dự án được phát triển theo định hướng của Chính phủ về an sinh xã hội, bám sát Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 07/NQ-CP về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời thể hiện định hướng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị ra mắt các dự án chiến lược như FUTA Kim Khang và Khu đô thị mới Thuận Phước... Những dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và mở rộng quy mô phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Bước tiến trong hành trình vươn tầm khu vực Trước đó, FUTA Land đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025 và Top 10 Nhà đầu tư và Phát triển Bất động sản hàng đầu quốc gia 2026. Danh hiệu Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026 tiếp tục củng cố vị thế của doanh nghiệp trong khu vực. Đây là bước tiến quan trọng, đồng thời là nền tảng để FUTA Land mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao tiêu chuẩn phát triển. Với định hướng lấy chất lượng và trải nghiệm làm trọng tâm, FUTA Land đang từng bước xây dựng hình ảnh một thương hiệu bất động sản Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực, gắn với các giá trị bền vững và tầm nhìn dài hạn.



