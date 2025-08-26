Ngày 26-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã có phản hồi ý kiến công dân gửi đến Đường dây nóng 1022 liên quan chính sách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.



Theo phản ánh, bảng giá đất nông nghiệp hiện vẫn thấp so với thị trường, trong khi giá đất ở tăng cao, có nơi gấp 10 lần, khiến phần khấu trừ đất nông nghiệp không đáng kể và tiền sử dụng đất bị đội lên.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác. Mức tăng cao nhất được ghi nhận tại đường Mai Đăng Chơn (đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Ngũ Hành Sơn), từ 13,48 triệu đồng lên 34,5 triệu đồng/m2, tức gấp 2,56 lần.

Phường Ngũ Hành Sơn ghi nhận có mức giá đất tăng cao so với các khu vực khác tại TP Đà Nẵng

Một số tuyến đường thuộc dự án Olalani (phường Sơn Trà) có mức tăng 4,89 lần, nhưng không có đất nông nghiệp nên không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi.

Về chính sách, Sở Tài nguyên và Môi trường dẫn quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 103/2024: hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp 100% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp.

Trong đợt điều chỉnh, giá đất nông nghiệp cũng được nâng lên: tại các phường từ 98.000 đồng lên 200.000 đồng/m2 (gấp 2,04 lần), tại các xã từ 78.000 đồng lên 140.000 đồng/m2 (gấp 1,8 lần). Việc điều chỉnh dựa trên khảo sát thị trường và dữ liệu bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ ngày 7-7. Đây là lần điều chỉnh giá đất thứ 2 trong năm ở Đà Nẵng, với mức tăng bình quân cao so với bảng giá cũ theo Quyết định 59/2024, hiệu lực từ ngày 1-1.

Tại lần đièu chỉnh này, đường Bạch Đằng (đoạn Lê Duẩn – Nguyễn Văn Linh) có mức cao nhất, vượt 340 triệu đồng/m², tăng gần 1,2 lần so với đầu năm.

Ngoài ra, nhiều tuyến trung tâm cũng tăng mạnh: Lê Duẩn đạt 207 triệu đồng/m², Nguyễn Văn Linh từ 127–242 triệu đồng/m², Trần Hưng Đạo tối đa 182 triệu đồng/m². Mức thấp nhất thuộc hẻm Thanh Vinh (Liên Chiểu) với 1,9 triệu đồng/m².

Về tỉ lệ điều chỉnh theo khu vực, phường Ngũ Hành Sơn ghi nhận mức tăng cao nhất: giá đất ở các tuyến trong đô thị tăng tới 172%, còn các đường chưa đặt tên trong khu dân cư tăng 157%.