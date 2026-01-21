HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mẹ đến công an trình báo việc con gái bị cha dượng xâm hại ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Nhân lúc không có ai ở nhà, gã cha dượng ở TP Đà Nẵng đã thực hiện hành vi thú tính với con riêng của vợ.

Ngày 21-1, Cổng Thông tin điện tử Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng đăng tải thông tin về việc VKSND Khu vực 8 kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc có dấu hiệu "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đến Công an trình báo vụ xâm hại con riêng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đối tượng Văn Minh Th. tại cơ quan điều tra (Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng)

Theo đó, lúc 19 giờ 45 phút ngày 18-1, bà Ng. (SN 1990; trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Trà Linh trình báo rằng con riêng của bà là cháu T. (SN 2010) bị cha dượng là Văn Minh Th. (SN 1987) hiếp dâm.

Công an xã Trà Linh đã mời đối tượng Th. về trụ sở để làm việc, đưa nạn nhân xuống Trạm y tế xã Trà Linh tiến hành kiểm tra sức khỏe và tổn thương ban đầu phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Đến Công an trình báo vụ xâm hại con riêng tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo VKSND Khu vực 8 đã trực tiếp tiến hành kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, xác minh, kiểm tra, thu thập các dấu vết, chứng cứ và tiến hành lấy lời khai của đối tượng Th.

Qua làm việc, Văn Minh Th. khai nhận, vào khoảng 23 giờ ngày 17-1, nhân lúc chỉ có nạn nhân ở nhà nên đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tại khu vực phòng ngủ ở nhà riêng của vợ chồng Th.

Hoạt động kiểm tra, khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ các mẫu vật còn sót lại trên giường - nơi đối tượng thực hiện hành vi đồi bại.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Kiểm sát viên đã theo dõi chặt chẽ, kiểm sát toàn bộ quá trình khám nghiệm, kịp thời đôn đốc và yêu cầu Điều tra viên thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, bảo đảm cho việc thu thập, ghi nhận các dấu vết toàn diện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân hiện trường vụ việc Viện Kiểm sát xâm hại hiếp dâm Đà Nẵng Trà Linh
