Thời sự

Lâm Đồng: Người dân bức xúc vì rác thải tràn lan

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trung tâm xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đang ùn ứ rác thải khắp các con đường trung tâm, trường học, trước cửa nhà dân.

Người dân xã Bảo Lâm 1 bức xúc vì rác thải "bao vây" khắp nơi

Những ngày qua, một số tuyến đường xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) - đặc biệt là khu vực thị trấn Lộc Thắng (cũ) xảy ra tình trạng rác không được thu gom, gây cảnh ùn ứ.

Đặc biệt tuyến đường ĐT 725, là trục đường chính đi qua trung tâm xã có hàng chục điểm tập kết rác thải đang dồn thành đống cao vì nhiều ngày không được thu gom.

Theo người dân trung tâm xã Bảo Lâm 1, rác thải có nơi kéo dài từ 7-10 ngày không được thu gom. Rác bị dồn nhiều ngày nên đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Một điểm tập kết rác tự phát ngay trước đường vào thôn 11 Lộc Thắng. "Không hiểu đang vướng việc gì mà cả tuần nay không thấy đơn vị nào thu gom rác nữa. Trời nắng thì rác lâu ngày bốc mùi nồng nặc, mưa thì nước rỉ ra đường rất dơ bẩn. Giờ không biết rác để đâu nên cứ đành đưa ra đây nên đống rác ngày càng lớn" - bà Trần Thị Ngọc, người dân xã Bảo Lâm 1 cho biết.

Một đống rác lớn vứt bên cạnh nơi trước đây là trụ sở thị trấn Lộc Thắng (cũ)

Điểm tập kết rác nhiều ngày trước Trường tiểu học Trần Hưng Đạo vào chiều 14-5. Một phụ huynh bức xúc khi rác cứ để vậy lâu ngày bốc mùi bay vào trường và điểm đưa đón học sinh.

Ruồi nhặng phát sinh nhiều từ đống rác trước Trường tiểu học Trần Hưng Đạo rồi bay ra xung quanh.

"Dù bất cứ lý do gì thì việc một đống rác to tướng như thế mà vẫn để lâu ngày trước cổng trường thì rất khó chấp nhận, ảnh hưởng đến việc học tập của các em" - một phụ huynh bức xúc.

Để tránh bãi rác tự phát, học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, đi vào lòng đường hoặc nép sát vỉa hè để vào trường học.

Đống rác lớn tập kết lâu ngày ở công viên Bảo Lâm - khu vực trung tâm của xã Bảo Lâm 1, đối diện là Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Bảo Lâm 1. Anh Lẫm - chủ một quán ăn gần đó bức xúc khi việc buôn bán của quán bị ảnh hưởng nặng nề, khách đến thường phàn nàn về mùi hôi và ruồi nhặng bay vào.

Theo chính quyền địa phương, hiện nay bãi rác Lộc Phú ở xã Bảo Lâm 4 là nơi tiếp nhận và xử lý rác thải cho 5 xã gồm Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4 và Bảo Lâm 5, do Ban Quản lý dự án Khu vực Bảo Lâm quản lý, vận hành.

Tuy nhiên tại đây xảy ra tình trạng các xe rác đổ rác thải ở ngoài khu vực quy định, rác thải không được xử lý khiến mùi hôi, ruồi nhặng "tấn công" vào khu dân cư xung quanh nên người dân rất bức xúc. Ghi nhận tại đây, ngoài khu vực bãi rác chính thì rất nhiều rác thải bị đổ tràn lan trên đường vào, để lâu ngày không thu gom và xử lý.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết địa phương đang tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án Khu vực Bảo Lâm khẩn triển khai thu gom, vận chuyển lượng rác tồn đọng; đơn vị quản lý bãi rác sớm khắc phục tồn tại để tập trung thu gom, xử lý rác thải, tránh gây ô nhiễm môi trường.

