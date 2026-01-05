Đà Nẵng: Người dân bất an sống trong nhà bị nứt, đường bị hở toác cạnh cao ốc đang thi công

Nhiều hộ dân sinh sống tại tổ 16, phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang phải sống trong cảnh bất an khi phản ánh việc thi công một tòa cao ốc tại số 9 Lê Duẩn, gần cầu sông Hàn, có dấu hiệu gây nứt nhà, nứt đường dân sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn và sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều nhà dân ở khu vực trung tâm Đà Nẵng bị nứt cạnh dự án cao ốc đang thi công

Theo ghi nhận, khu vực bị ảnh hưởng nằm tại kiệt 10 đường Yên Bái, nơi tập trung nhiều nhà dân nằm sát phía sau công trình cao ốc đang thi công. Công trình này có mặt tiền hướng ra đường Lê Duẩn, trong khi mặt sau giáp trực tiếp khu dân cư với hệ thống kiệt, hẻm chật hẹp, nhà cửa san sát.

Các vết nứt xuất hiện chằng chịt ở khắp các tầng trong nhà của bà Mai

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ căn nhà 3 tầng ở cuối kiệt 10 Yên Bái, cho biết các vết nứt bắt đầu xuất hiện từ nhiều tháng trước, lúc đơn vị thi công tiến hành khoan cọc nhồi. "Bức tường sát bên công trình xuất hiện nhiều vết nứt lớn, gạch bung ra từng mảng. Từ tầng trệt lên đến tầng trên đều có vết nứt, nhìn rất lo sợ"- bà Mai nói.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất an toàn kết cấu nhà ở, gia đình bà Mai còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng ồn. Theo phản ánh, việc thi công thường diễn ra rầm rộ vào ban đêm, khiến cả gia đình nhiều đêm mất ngủ, tâm lý luôn trong trạng thái thấp thỏm, bất an.

Căn nhà 4 tầng của ông Huỳnh Hữu Vinh bị nứt khá nặng nề

Vết nứt dài khiến nhiều lớp tường bị bong tróc

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhà ông Huỳnh Hữu Vinh, căn nhà hơn 4 tầng. Ông Vinh cho biết nhà ông hiện là trường hợp nứt nghiêm trọng nhất trong khu vực, với các vết nứt kéo dài từ tầng trệt lên tầng áp mái, có chỗ hở to vài cm.

"Nhiều mảng tường đã bong tróc, rơi xuống. Đơn vị thi công có sang đánh số thứ tự các vết nứt, nói là để theo dõi, đánh giá nhưng người dân thì vẫn phải sống chung với nỗi lo mỗi ngày" - ông Vinh chia sẻ.

Một góc tường nhà dân bị nứt toác, bong cả mảng tường lớn

Không dừng lại ở việc làm nứt nhà dân, quá trình thi công dự án còn gây nứt cả mặt đường kiệt 10 Yên Bái. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một vết nứt lớn xuất hiện gần cuối kiệt, kéo dài từ chân bờ tường sát công trình, men theo nền nhà dân và cắt ngang mặt đường. Đây là đoạn kiệt hẹp, hai bên là nhà dân san sát, mật độ sinh sống cao, khiến người dân càng thêm lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Một số hộ dân cho biết đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên thông qua các kênh của tổ dân phố, song đến nay vẫn chưa thấy biện pháp xử lý rõ ràng. Bà Mai cho hay, phía đơn vị thi công từng thông tin sẽ tiến hành kiểm định vào cuối năm 2025, tuy nhiên đến nay đã bước sang năm 2026 nhưng việc kiểm định vẫn chưa được triển khai.

Đường kiệt số 10 bị hở toác

Vết hở lớn khiến người dân lo sợ xảy ra tình trạng "hố tử thần"

Chung nỗi lo, chị Đặng Thị Hoài Duyên, một hộ dân có nhà bị nứt nặng, bày tỏ sự bất an khi sinh sống cạnh công trình cao tầng. "Gần đây xảy ra vụ 'hố tử thần' tại một dự án cao ốc ở phường Sơn Trà khiến chúng tôi càng lo sợ. Dự án này lại nằm sát vách khu dân cư, nhiều gia đình có con nhỏ nên ai cũng bất an"- chị Duyên nói.



Ngoài nguy cơ mất an toàn công trình, tình trạng tiếng ồn kéo dài, đặc biệt vào ban đêm, cũng đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân xung quanh khu vực dự án.

Bức tường rào bị xé làm đôi

Trước phản ánh của người dân, UBND phường Hải Châu cho biết đã tiến hành kiểm tra hiện trạng tại kiệt 10 Yên Bái và làm việc với đơn vị thi công công trình cao ốc tại số 9 Lê Duẩn.

Hiện phường đã nhận được công văn của Công ty CP Xây dựng Central - đơn vị thi công dự án, đề nghị phối hợp kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng.

UBND phường Hải Châu thông tin sẽ phối hợp cùng đơn vị thi công tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng nhà dân và hạ tầng khu vực trong tháng 1-2026.