Kinh tế

Đà Nẵng: Người dân xếp hàng từ tờ mờ sáng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

B.Vân

(NLĐO) - Hàng trăm người chen lấn, xếp hàng từ tờ mờ sáng để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Bàu Tràm Lakeside - Đà Nẵng.

Ngày 7-10, tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), hàng trăm người đứng xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Mặc dù 8 giờ 30 chủ đầu tư mới bắt đầu tiếp nhận, nhưng từ rất sớm, dòng người đã đổ về khu vực dự án, kéo dài ra tận ngoài đường. Nhiều người mang theo đồ ăn, nước uống, thậm chí ngủ qua đêm để giữ chỗ.

Đà Nẵng: Hàng trăm người xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Bàu Tràm Lakeside - Ảnh 1.

Chen chân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Bàu Tràm Lakeside

Chị N.T.H., công nhân tại khu công nghiệp Sơn Trà, cho biết đã đến từ sáng hôm trước nhưng sáng nay phải xếp hàng trở lại. Tương tự, anh P.H.H. (phường Hòa Khánh) chia sẻ nhiều người lo nộp hồ sơ muộn sẽ bị thiệt, dẫn đến cảnh chen lấn, bức xúc khi phải xếp lại thứ tự.

Đà Nẵng: Hàng trăm người xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Bàu Tràm Lakeside - Ảnh 2.

Trong đợt mở bán này, có 305 căn giá từ hơn 700 triệu đồng đến 1 tỉ đồng

Đà Nẵng: Hàng trăm người xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Bàu Tràm Lakeside - Ảnh 3.

Dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside được nhiều người quan tâm, nằm ở vị trí gần các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết để tránh tình trạng chen lấn, lực lượng công an và dân phòng đã được huy động hỗ trợ, hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự.

Dự án chỉ có 305 căn trong khi nhu cầu rất lớn, nên ngay ngày đầu đã có hàng trăm người đến nộp hồ sơ. Phường chủ động phối hợp với chủ đầu tư để phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.

Đà Nẵng: Hàng trăm người xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Bàu Tràm Lakeside - Ảnh 4.

Phường Hải Vân cử lực lượng hỗ trợ chủ đầu tư hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo mở bán đợt 21 tại dự án này, với các căn hộ có diện tích từ 44,5m² đến gần 70m², giá từ hơn 714 triệu đến hơn 1,1 tỉ đồng/căn.

Tình trạng người dân xếp hàng đông từng xảy ra tại dự án Chung cư An Trung 2 hồi tháng 6 khi hàng trăm người chen nhau bốc số nộp hồ sơ mua hơn 600 căn hộ giá từ 820 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.

Theo thống kê, giai đoạn 2021–2024, Đà Nẵng đã hoàn thành 4.382 căn hộ nhà ở xã hội. Giai đoạn đến 2030, thành phố được giao mục tiêu xây dựng gần 29.000 căn, trong đó riêng năm 2025 phải hoàn thành 2.676 căn.

