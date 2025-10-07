HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng tổng lực “đi từng nhà, rà từng thửa” làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng huy động toàn hệ thống chính trị “đi từng nhà, rà từng thửa” để chuẩn hóa, số hóa thông tin đất đai

Ngày 7-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết và triển khai tiếp chiến dịch "90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" theo Kế hoạch 515 của Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiến dịch diễn ra đến ngày 30-11 trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai "đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung", tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.

Tại hội nghị, UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 515 do Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình làm trưởng ban; tổ công tác 515 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn làm tổ trưởng. 

Đà Nẵng phát động Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai cho phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 1.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị chuyên môn như Phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quản lý dữ liệu Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai.

Theo ông Phạm Nam Sơn, trong giai đoạn tiếp theo, Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hoàn thiện thông tin chủ sử dụng đất chưa có trong hệ thống, đồng bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo an toàn, bảo mật, chính xác.

"Khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi từng đơn vị phải làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, kiên trì và quyết tâm hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao" - ông Sơn nhấn mạnh.

Đà Nẵng phát động Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai cho phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 2.

Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định chiến dịch này không chỉ nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển của địa phương. 

Ông Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TP Đà Nẵng phối hợp như một "trung tâm chỉ huy thống nhất", bảo đảm dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, cập nhật hằng ngày. Các báo cáo phải gửi trước 15 giờ thứ sáu hằng tuần; đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành chiến dịch 90 ngày.

Các xã, phường được yêu cầu thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác, huy động toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, "đi từng nhà, rà từng thửa", không bỏ sót giấy chứng nhận hay căn cước công dân nào. Địa phương nào chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng kêu gọi VNPT và Vietbando huy động đội ngũ kỹ sư trực 24/7 hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời vận động người dân chủ động cung cấp thông tin giấy chứng nhận và căn cước công dân, cùng chung tay xây dựng dữ liệu đất đai minh bạch, hiện đại, hướng đến Đà Nẵng – đô thị thông minh, quản lý hiệu quả.

"Chiến dịch 90 ngày là phép thử năng lực và quyết tâm của chúng ta. Thành phố phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11" - ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành hợp nhất dữ liệu đất đai của hơn 1,2 triệu thửa đất, đạt 100%. Các thửa đất đã được gán mã định danh, chuyển dữ liệu cho Công an TP Đà Nẵng xác thực và phân loại theo 3 nhóm. Thành phố cũng đã phát triển phần mềm cập nhật thông tin giấy chứng nhận và căn cước công dân, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật thu thập, quét, nhập và kiểm tra dữ liệu.

Tính đến nay, 38 xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác; 11 xã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch, phục vụ người dân và chính quyền hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Clip: Chủ đầu tư vướng lao lý, thủy điện 750 tỉ ở Đà Nẵng “đứng bánh”

Clip: Chủ đầu tư vướng lao lý, thủy điện 750 tỉ ở Đà Nẵng “đứng bánh”

(NLĐO) – Sau khi chủ đầu tư bị bắt và bị tuyên án tù, dự án thủy điện có tổng vốn đầu tư 750 tỉ đồng ở Đà Nẵng dậm chân tại chỗ

Đà Nẵng đón tàu du lịch quốc tế chở gần 2.500 du khách Trung Quốc đến tham quan

(NLĐO) - Tàu Adora Mediterranea đưa gần 2.500 du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng, mở rộng dòng khách tàu biển đến thành phố.

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng làm tuyến kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

(NLĐO) – Tuyến đường mới sẽ hoàn thiện mạng lưới vành đai phía Tây– Nam, tạo trục giao thông chiến lược kết nối Khu Công nghệ cao với cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Đà Nẵng đất đai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo