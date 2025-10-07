Ngày 7-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết và triển khai tiếp chiến dịch "90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" theo Kế hoạch 515 của Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiến dịch diễn ra đến ngày 30-11 trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai "đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung", tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.

Tại hội nghị, UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 515 do Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình làm trưởng ban; tổ công tác 515 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn làm tổ trưởng.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị chuyên môn như Phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quản lý dữ liệu Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai.

Theo ông Phạm Nam Sơn, trong giai đoạn tiếp theo, Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hoàn thiện thông tin chủ sử dụng đất chưa có trong hệ thống, đồng bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo an toàn, bảo mật, chính xác.

"Khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi từng đơn vị phải làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, kiên trì và quyết tâm hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao" - ông Sơn nhấn mạnh.

Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định chiến dịch này không chỉ nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển của địa phương.

Ông Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TP Đà Nẵng phối hợp như một "trung tâm chỉ huy thống nhất", bảo đảm dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, cập nhật hằng ngày. Các báo cáo phải gửi trước 15 giờ thứ sáu hằng tuần; đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành chiến dịch 90 ngày.

Các xã, phường được yêu cầu thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác, huy động toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, "đi từng nhà, rà từng thửa", không bỏ sót giấy chứng nhận hay căn cước công dân nào. Địa phương nào chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng kêu gọi VNPT và Vietbando huy động đội ngũ kỹ sư trực 24/7 hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời vận động người dân chủ động cung cấp thông tin giấy chứng nhận và căn cước công dân, cùng chung tay xây dựng dữ liệu đất đai minh bạch, hiện đại, hướng đến Đà Nẵng – đô thị thông minh, quản lý hiệu quả.

"Chiến dịch 90 ngày là phép thử năng lực và quyết tâm của chúng ta. Thành phố phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11" - ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành hợp nhất dữ liệu đất đai của hơn 1,2 triệu thửa đất, đạt 100%. Các thửa đất đã được gán mã định danh, chuyển dữ liệu cho Công an TP Đà Nẵng xác thực và phân loại theo 3 nhóm. Thành phố cũng đã phát triển phần mềm cập nhật thông tin giấy chứng nhận và căn cước công dân, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật thu thập, quét, nhập và kiểm tra dữ liệu.

Tính đến nay, 38 xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác; 11 xã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch, phục vụ người dân và chính quyền hiệu quả hơn.