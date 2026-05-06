Thời sự

Đà Nẵng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm khoáng sản

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng siết quản lý khoáng sản, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu xảy ra vi phạm, nhằm chấm dứt tình trạng khan hiếm, đầu cơ vật liệu xây dựng.

Ngày 6-5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng vừa ký Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nếu để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và pháp luật. Đồng thời, chấm dứt tình trạng khan hiếm, đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng; các mỏ trúng đấu giá phải sớm đưa vào khai thác, các khu vực đủ điều kiện phải tổ chức đấu giá công khai.

Đà Nẵng buộc lãnh đạo chịu trách nhiệm nếu để sai phạm khoáng sản - Ảnh 1.

Lực lượng Công an được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đấu tranh, kiểm tra thường xuyên các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản

Bên cạnh đó, công tác cấp phép, khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, định kỳ; chính quyền phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, kiên quyết không để xảy ra khai thác trái phép.

Đáng chú ý, Công an thành phố được giao xây dựng kế hoạch, chuyên đề đấu tranh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thăm dò, khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; kiểm soát chặt nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ trong lưu thông.

Theo đó, lực lượng công an phải ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái quy định, đặc biệt với các loại khoáng sản như cát, sỏi, đất san lấp; đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan triệt xóa các điểm khai thác lậu, không để tái diễn.

Song song, các địa phương phải tổ chức giải tỏa, tịch thu phương tiện vi phạm, tăng cường giám sát hoạt động doanh nghiệp; vận động người dân không tham gia khai thác, mua bán khoáng sản trái phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì đấu giá, cấp phép, kiểm soát khai thác và phục hồi môi trường; các sở, ngành liên quan quản lý giá vật liệu, nguồn cung, an toàn khai thác. 

Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm đủ vật liệu cho các dự án đầu tư công, không để ảnh hưởng tiến độ.

Đối với doanh nghiệp, Chỉ thị yêu cầu lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời chủ động ngăn chặn khai thác trái phép trong khu vực mỏ.

Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam giữa cơn sốt giá vàng lập đỉnh

(NLĐO)- Năm 2025, công ty đặt kế hoạch sản xuất 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 806 kg vàng, 2.751 kg bạc...

Đào vàng ở Siberia, nhóm thợ mỏ phát hiện "xác ướp quái vật"

(NLĐO) - Một sinh vật tuyệt chủng ở Siberia từ hàng thiên niên kỷ trước đã được thiên nhiên biến thành xác ướp hoàn hảo đến kinh ngạc, như vừa chết hôm qua.

Lập hồ sơ khống, "thổi" giá mỏ cát từ 1,2 tỉ lên hơn 370 tỉ đồng

(NLĐO) – Một vụ bán đấu giá mỏ cát bị cáo buộc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá từ hơn 1,2 tỉ lên trên 370 tỉ đồng đang được tòa án Đà Nẵng xét xử.

