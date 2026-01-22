Lập hồ sơ khống, “thổi” giá mỏ cát từ 1,2 tỉ lên hơn 370 tỉ đồng

Sáng 22-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, khi các bị cáo bị cáo buộc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỉ lên trên 370 tỉ.

Hai bị cáo Khoa và Hùng trước tòa

Các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà.

Sau khi chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên tòa, thư ký báo cáo kết quả triệu tập cho thấy bị cáo Tiến vắng mặt. Theo tòa, cùng ngày, đơn vị nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của bà V.T.M.N., mẹ bị cáo Tiến, với lý do sức khỏe không bảo đảm, kèm xác nhận nhập viện của bệnh viện. Hội đồng xét xử đã thảo luận và quyết định hoãn phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỉ đồng, do Tiến làm tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc quản lý, điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động thực tế do Nguyễn Sĩ Khoa đảm nhiệm. Ông Khoa đứng ra thành lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông.

Tương tự, Công ty CP Nông Sơn Farm được thành lập với vốn điều lệ đăng ký 150 tỉ đồng nhưng hoạt động theo cùng phương thức.

Ngày 18-10-2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Mức giá khởi điểm R = 5%, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng. Có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự đấu giá.

Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18-10 đến rạng sáng hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất với mức R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Khoa, các bị cáo khi tham gia đấu giá cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đã thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá. Kết quả, giá trúng đấu giá cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm, được xác định là bất thường.

Hồ sơ kê khai thuế và báo cáo tài chính năm 2023 thể hiện vốn chủ sở hữu của Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đều chỉ ở mức 1 tỉ đồng. Trước khi tham gia đấu giá mỏ ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo kế toán hai công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỉ lên 200 tỉ đồng, Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỉ lên 150 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa đang bị tạm giam trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tạm giam, các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.