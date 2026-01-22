Lập hồ sơ khống, “thổi” giá mỏ cát từ 1,2 tỉ lên hơn 370 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lập hồ sơ khống, “thổi” giá mỏ cát từ 1,2 tỉ lên hơn 370 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một vụ bán đấu giá mỏ cát bị cáo buộc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá từ hơn 1,2 tỉ lên trên 370 tỉ đồng đang được tòa án Đà Nẵng xét xử.

Sáng 22-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, khi các bị cáo bị cáo buộc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỉ lên trên 370 tỉ.

Lập hồ sơ khống và thông đồng nâng giá mỏ cát tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hai bị cáo Khoa và Hùng trước tòa

Các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà.

Sau khi chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên tòa, thư ký báo cáo kết quả triệu tập cho thấy bị cáo Tiến vắng mặt. Theo tòa, cùng ngày, đơn vị nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của bà V.T.M.N., mẹ bị cáo Tiến, với lý do sức khỏe không bảo đảm, kèm xác nhận nhập viện của bệnh viện. Hội đồng xét xử đã thảo luận và quyết định hoãn phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỉ đồng, do Tiến làm tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc quản lý, điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động thực tế do Nguyễn Sĩ Khoa đảm nhiệm. Ông Khoa đứng ra thành lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông.

Tương tự, Công ty CP Nông Sơn Farm được thành lập với vốn điều lệ đăng ký 150 tỉ đồng nhưng hoạt động theo cùng phương thức.

Ngày 18-10-2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Mức giá khởi điểm R = 5%, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng. Có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự đấu giá.

Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18-10 đến rạng sáng hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất với mức R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Khoa, các bị cáo khi tham gia đấu giá cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đã thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá. Kết quả, giá trúng đấu giá cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm, được xác định là bất thường.

Hồ sơ kê khai thuế và báo cáo tài chính năm 2023 thể hiện vốn chủ sở hữu của Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đều chỉ ở mức 1 tỉ đồng. Trước khi tham gia đấu giá mỏ ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo kế toán hai công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỉ lên 200 tỉ đồng, Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỉ lên 150 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa đang bị tạm giam trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tạm giam, các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin liên quan

5 mỏ cát hơn 1.000 tỉ đồng "đứng bánh", Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường

5 mỏ cát hơn 1.000 tỉ đồng "đứng bánh", Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(NLĐO) – Vướng quy định, 5 mỏ cát được đấu giá thành công với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng ở TP Đà Nẵng chưa thể cấp phép thăm dò.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao đấu giá mỏ cát cao thế mà người ta vẫn lao vào?

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu việc đấu giá mỏ cao mà nhiều người vẫn lao vào, phải chăng người ta đấu giá 1 nhưng có thể khai thác lên 2, 3?

Khởi tố 6 bị can trong vụ đấu giá mỏ cát 370 tỉ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 4 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 6 - trong vụ đấu giá mỏ cát hơn 370 tỉ tại phường Điện Bàn Tây.

vi phạm quy định tổng giám đốc Bán đấu giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo