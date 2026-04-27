Phát hiện nhóm người đào vàng trái phép, công an thu giữ 26,725 g vàng

Ngày 27-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP vừa phát hiện, ngăn chặn một điểm khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân (TP Đà Nẵng).

Nhóm người đưa phương tiện cơ giới xuống suối đào đãi vàng bị công an phát hiện

Trước đó, tối 25-4, tại khu vực suối Nước Bua, thôn 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Trà Vân kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Qua đấu tranh ban đầu, xác định Võ Đức Công (36 tuổi, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) là người cầm đầu, tổ chức đưa máy móc, thiết bị vào khu vực, thuê 6 nhân công khai thác từ ngày 20-4 đến khi bị phát hiện, hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hệ thống khai thác được tổ chức tương đối bài bản, gồm máy đào, xe ô tô tải, máy bơm nước, dàn sàng tuyển quặng cùng nhiều dụng cụ phục vụ khai thác và chế biến vàng.

Khu vực khai thác có diện tích khoảng 67 m2, độ sâu trung bình 0,7 m; cách đó khoảng 50 m là lán trại phục vụ sinh hoạt và tuyển quặng.

Đáng chú ý, trong quá trình khai thác, do địa hình bùn lầy, một máy đào bị lật nghiêng, đối tượng đã thuê thêm phương tiện và mượn máy móc để tổ chức cứu hộ, tiếp tục phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Làm việc với cơ quan công an, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đã khai thác, chế biến được khoảng 26,725 g vàng (chưa xác định hàm lượng). Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ phương tiện, thiết bị và tang vật liên quan để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.