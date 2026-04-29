Thời sự

Đà Nẵng: Phản biện đề án Trung tâm phục vụ hành chính công 1 cấp

B.Vân

(NLĐO) - Mục tiêu của mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công 1 cấp là tạo thống nhất trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính

Ngày 29-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình 1 cấp.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Việc xây dựng trung tâm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng, chủ trì hội nghị

Mục tiêu của mô hình là hình thành đầu mối thống nhất trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên toàn địa bàn; tiến tới thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đề án cũng nêu rõ nhiều điểm mới của mô hình 1 cấp như tinh giản biên chế, tập trung nguồn lực cho cấp xã; mở rộng các điểm cung cấp dịch vụ, bảo đảm tiếp cận công bằng giữa các khu vực. Đồng thời, việc tập trung đầu mối giúp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hướng tới số hóa toàn bộ hồ sơ, giảm giấy tờ và tránh việc người dân phải nộp lại hồ sơ nhiều lần.

Đáng chú ý, đề án đề xuất cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp nhằm ưu tiên xử lý nhanh các hồ sơ đủ điều kiện, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về tính khả thi của mô hình, phương thức tổ chức vận hành và các giải pháp bảo đảm triển khai hiệu quả. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cải cách hành chính cần lấy người dân làm trung tâm, thay vì đặt nặng yếu tố tổ chức bộ máy.

Các địa phương đề nghị xác định rõ chức năng của trung tâm, chỉ thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Việc triển khai nên thực hiện thí điểm tại những địa bàn đủ điều kiện, có đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc đánh giá hiệu quả đề án cần dựa trên dữ liệu thực tiễn. Nếu chưa triển khai đầy đủ thì chưa thể kết luận chính xác, do đó cần bổ sung số liệu minh chứng và đánh giá khách quan.

Về lộ trình, nhiều ý kiến cảnh báo việc triển khai trong thời gian ngắn, phạm vi rộng có thể phát sinh khó khăn. Đại biểu đề xuất cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa phương, đồng thời phân tích rõ điều kiện hạ tầng và mức độ tiếp cận công nghệ của từng nhóm đối tượng.

Liên quan đến giải pháp kỹ thuật, các ý kiến đề nghị hoàn thiện hệ thống dữ liệu theo hướng đồng bộ, liên thông, có phương án dự phòng nhằm hạn chế rủi ro và giảm phụ thuộc vào các hệ thống bên ngoài. Bên cạnh đó, cơ chế tài chính và nhân sự cần được thiết kế linh hoạt để trung tâm chủ động vận hành.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận các ý kiến đóng góp và nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của đề án là phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Theo ông, quy định hiện hành không bắt buộc áp dụng mô hình 1 cấp, việc lựa chọn cần căn cứ đặc điểm từng địa phương.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, mô hình này được đánh giá phù hợp xu thế, song cần làm rõ thời điểm triển khai đã thực sự chín muồi hay chưa.

Ông yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung cơ sở thực tiễn, phân tích hạn chế của mô hình 2 cấp hiện nay; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm từ các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh để rút ra bài học phù hợp. Về phương án triển khai, cần xác định rõ lựa chọn thí điểm hay áp dụng đồng loạt. Nếu thí điểm phải bảo đảm tính đại diện vùng miền.

Thời gian thực hiện cũng cần được luận giải thuyết phục, gắn với quá trình sơ kết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, công nghệ để bảo đảm tính liên thông toàn hệ thống. Trong quá trình triển khai, cần thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịp thời các bất cập phát sinh.

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố

(NLĐO) - Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031 xác định rõ lĩnh vực phụ trách của từng lãnh đạo

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đánh đổi an toàn lấy lợi nhuận

(NLĐO) – TP Đà Nẵng yêu cầu đặt an toàn lao động lên trên hết, xử lý nghiêm vi phạm, giảm tai nạn trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng mở rộng.

Đà Nẵng chấp thuận THACO nghiên cứu dự án đường sắt đô thị "khủng" 265.000 tỉ

(NLĐO) - Tập đoàn THACO được Đà Nẵng giao nghiên cứu đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối sân bay Đà Nẵng với sân bay Chu Lai

Đà Nẵng trung tâm hành chính công
