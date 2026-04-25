Thời sự Chính trị

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố

B.Vân

(NLĐO) - Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031 xác định rõ lĩnh vực phụ trách của từng lãnh đạo

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND thành phố; phụ trách các hoạt động đối nội, đối ngoại và điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược, dài hạn và đột phá.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và 8 Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; quản lý vốn đầu tư công; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính; thi đua khen thưởng

Ông trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đặc khu Hoàng Sa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thay mặt chủ tịch điều hành công việc khi chủ tịch đi vắng

Ông phụ trách các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản công, ngân hàng, thuế, hải quan, chứng khoán và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, ông Minh chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố, hợp tác vùng và công tác thống kê.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và 8 Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng 2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phụ trách công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Ông cũng chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ tại Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu kinh tế cửa khẩu và theo dõi việc thực hiện các bản án của Tòa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, kinh tế biển, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ông Hưng cũng phụ trách quản lý nguồn vốn ODA, kinh tế tập thể, chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phụ trách hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; quản lý quy hoạch đô thị; phát triển nhà ở, nhà ở xã hội và thị trường bất động sản

Ông chịu trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án trên địa bàn thành phố (cũ).

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và 8 Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng 2026 - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng nhận hoa chúc mừng tại kỳ họp HĐND thành phố vừa qua

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phụ trách sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics, điện lực; Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ông cũng chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân, quản lý đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách các lĩnh vực y tế, dân số, an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội; văn hóa, thể thao, du lịch; báo chí, truyền thông và các vấn đề về tôn giáo, đối ngoại nhân dân

Bà Thi trực tiếp chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thuộc lĩnh vực phân công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phụ trách khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Ông cũng chỉ đạo công tác cải cách hành chính, các chỉ số quản trị (PAR INDEX, PAPI...) và Đề án phát triển Trung tâm Công nghiệp dược liệu với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phụ trách công tác dân tộc, giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm; các chương trình an sinh "5 không", "3 có", "4 an" và phòng chống tệ nạn xã hội.

Giữa tháng 4, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp, bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành uỷ, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031. Các ông Trần Nam Hưng, Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam, Phan Thái Bình, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.


Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đánh đổi an toàn lấy lợi nhuận

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đánh đổi an toàn lấy lợi nhuận

(NLĐO) – TP Đà Nẵng yêu cầu đặt an toàn lao động lên trên hết, xử lý nghiêm vi phạm, giảm tai nạn trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng mở rộng.

Hiện trường vụ tai nạn 2 người chết thương tâm ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 2 xe máy chạy ngược chiều nhau xảy ra va chạm khiến 2 người đi trên xe tử vong, cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

CLIP: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra các khu xử lý, chôn lấp rác thải

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết địa phương này đang từng bước chuyển sang mô hình xử lý rác hiện đại, giảm dần tỉ lệ chôn lấp.

