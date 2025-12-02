Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phân bổ 76,58 tỉ đồng từ nguồn cứu trợ cho 60 xã, phường và 2 công ty khai thác thủy lợi để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong danh sách phân bổ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam nhận mức cao nhất với 4,2 tỉ đồng; thấp nhất là phường Hòa Khánh với 280 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng nhận hỗ trợ 350 triệu đồng.

Một số xã, phường nhận mức hỗ trợ 2,1 tỉ đồng như: Quế Sơn, Thăng Trường, Điện Bàn Tây... Các địa phương còn lại được phân bổ từ 350 triệu đến 1,4 tỉ đồng.

Đợt mưa lớn xảy ra cuối tháng 10 khiến nhiều xã, phường tại TP Đà Nẵng thiệt hại nặng nề

Nguồn kinh phí trên được sử dụng để phục hồi nông, lâm nghiệp; hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục; mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị dạy học; bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường; sửa chữa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; khắc phục đường dân sinh, cống rãnh, mương thoát nước.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 gây thiệt hại nặng nề tại Đà Nẵng, đặc biệt là ở các khu vực ven sông Vu Gia và Thu Bồn, nơi nhiều hộ dân bị sạt lở nhà cửa, mất trắng tài sản. Thành phố đã sơ tán 4.835 hộ với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Mưa lũ làm 15 người chết, 3 người mất tích, 117 người bị thương và khiến 66 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương, thủy lợi cũng bị tàn phá nặng nề. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.300 tỉ đồng.

Tính đến ngày 27-11, Ban Vận động cứu trợ TP Đà Nẵng tiếp nhận hơn 158 tỉ đồng và đã phân bổ nhiều đợt cho các địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai.