Thời sự

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình đôi vợ chồng mất tích hơn nửa tháng

Trần Thường

(NLĐO) – Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - thăm, tặng quà cho gia đình 2 vợ chồng tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Pứt.

Ngày 1-12, đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng do đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP - làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình anh Zơrâm Nhô (28 tuổi) - tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình vợ chồng mất tích do sạt lở núi - Ảnh 1.

Không còn hy vọng, gia đình đã lập bàn thờ cho 2 vợ chồng.

Anh Nhô và vợ là 2 nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt vào ngày 14-11. Sau hơn nửa tháng chưa tìm được tung tích, gia đình không còn hy vọng có phép màu xảy ra đối với đôi vợ chồng này.

Đại tá Nguyễn Thành Long gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình anh Nhô, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gương mẫu của anh trong quá trình công tác, nhất là trong những ngày mưa bão, sạt lở phức tạp vừa qua.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình vợ chồng mất tích do sạt lở núi - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Thành Long tặng quà, thăm hỏi gia đình và các con của anh Zơrâm Nhô

Đoàn công tác đã trao tặng 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà gồm bánh, sữa, áo ấm… nhằm hỗ trợ, động viên, mong thân nhân anh Nhô vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Thành Long khẳng định Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, đảm bảo các chính sách chăm lo cho gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ của anh Nhô, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng công an nhân dân trước những hy sinh, cống hiến thầm lặng của cán bộ ở cơ sở.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình vợ chồng mất tích do sạt lở núi - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình vợ chồng mất tích do sạt lở núi - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thành Long đến thăm, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại xã A Vương và Hùng Sơn.

Vợ chồng anh Zơrâm Nhô có 2 con, gồm cháu Zơrâm Hải Dương (7 tuổi) và cháu Zơrâm Việt Hoàng (1 tuổi). Sau khi hai vợ chồng bị mất tích, 2 cháu hiện sống cùng ông bà nội già yếu tại thôn Pứt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện chăm sóc. Đồn Biên phòng Ga ry đã nhận đỡ đầu 2 cháu để hỗ trợ một phần khó khăn, mất mát của gia đình.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại xã A Vương và Hùng Sơn.

Trước đó, ngày 14-11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra sạt lở núi, đất đá vùi lấp khu vực dân cư và suối Azắt, làm 7 xe máy, 5 nhà Duông bị cuốn trôi; 3 người dân thôn Pứt bị vùi lấp, mất tích, trong đó có anh Zơrâm Nhô và vợ là chị Bríu Thị Tép (27 tuổi).

Qua 5 ngày tìm kiếm, đến chiều 19-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Hôíh Zi Nút (45 tuổi). Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được tiến hành dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu và nguy cơ sạt lở tiếp diễn.


Tin liên quan

Ấm áp bữa cơm bộ đội và giáo viên nấu cho người dân vùng sạt lở Hùng Sơn

Ấm áp bữa cơm bộ đội và giáo viên nấu cho người dân vùng sạt lở Hùng Sơn

(NLĐO) - Đồn Biên phòng Ga Ry cùng các giáo viên đã chuẩn bị 200 suất cơm nóng, nước suối, sữa cho người dân và trẻ em vùng sạt lở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Tổn thất lớn vì sạt lở ở miền Trung

Mưa lũ và hậu quả của mưa lũ đang khiến nhiều địa phương miền Trung bị thiệt hại nặng về người và tài sản

Clip: Kịp chạy thoát chết trong sạt lở đất ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Một nhóm người kịp chạy thoát thân trước khi đất đá do sạt lở đổ ập xuống trên tuyến Quốc lộ 40B ở Đà Nẵng.

