Thời sự

Đà Nẵng đấu giá 3 khu đất "vàng" ven biển, mỗi lô hơn 100 tỉ đồng

B.Vân

(NLĐO) - Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đấu giá 3 khu đất ở vệt nhà hàng ven biển Võ Nguyên Giáp, mỗi lô có giá khởi điểm hơn 100 tỉ đồng

Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thông báo bán đấu giá 3 tài sản là các thửa đất số 1, số 14 và số 16 thuộc vệt phân lô dịch vụ nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải). Mỗi thửa đất này đều cùng có diện tích 480 m2, là đất kinh doanh dịch vụ nhà hàng - khách sạn, thời hạn sử dụng 50 năm.

Trong đó, thửa đất số 14 có giá khởi điểm cao nhất, hơn 117 tỉ đồng. Bên trên thửa đất này đã xây dựng công trình nhà hàng với diện tích sàn 270 m2, diện tích sử dụng hơn 900 m2. Giá được đưa ra đấu giá gồm 113 tỉ đồng tiền đất và hơn 4 tỉ đồng giá trị công trình.

Hai thửa đất còn lại gồm thửa số 16 và thửa số 1 với giá khởi điểm lần lượt là hơn 110 tỉ đồng và hơn 106 tỉ đồng.

Đà Nẵng đấu giá 3 khu đất vệt nhà hàng ven biển, mỗi lô hơn 100 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vệt phân lô dịch vụ nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc nằm sát bờ biển của TP Đà Nẵng

Vệt phân lô nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà là một dải đất thương mại – dịch vụ nằm sát biển, kéo dài theo trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp – Trường Sa. Đây là khu vực được quy hoạch để phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là nhà hàng, quán ăn, cà phê và mô hình dịch vụ phục vụ du khách, có giá trị thương mại cao.

Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế, lệ phí và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Các tài sản được bán theo nguyên trạng theo biên bản giao tài sản; người tham gia đấu giá phải tự tìm hiểu thực tế, kiểm tra hồ sơ pháp lý và đánh giá quyền lợi, nghĩa vụ cũng như rủi ro khi mua.

Người có nhu cầu có thể xem tài sản từ ngày 9-12 đến 16 giờ ngày 12-12. Hồ sơ tham gia đấu giá có giá 1 triệu đồng/bộ, tiền đặt trước 40 triệu đồng. Thời gian bán hồ sơ đến hết ngày 17-12; phiên đấu giá sẽ được tổ chức trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Tin liên quan

Cận cảnh các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng

Cận cảnh các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) – Tình hình mở bán, thi công các dự án nhà ở xã hội tại trung tâm Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đà Nẵng tăng tốc chiến lược AI với SuperEdge AI Summit 2025

(NLĐO) – Đà Nẵng mở “mặt trận” mới trong tham vọng trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực với hội nghị SuperEdge AI Summit 2025.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “suất ngoại giao”, môi giới trái phép trong mua bán nhà ở xã hội.

