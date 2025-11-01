Dự báo mưa lớn tại Đà Nẵng: Yêu cầu xả nước các thủy điện để đón lũ

Theo bản tin lúc 3 giờ 30 phút sáng 1-11, trong 24 giờ qua, tại thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 31-10 đến 1 giờ ngày 1-11 phổ biến 15 - 50mm, có nơi trên 70mm.

Tiếp tế lương thực cho người dân xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10

Dự báo (trong 24 giờ đến 48 giờ tới), từ sáng sớm nay (1-11) đến sáng sớm ngày 3-11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Tại các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120mm/3 giờ.

Người dân, lực lượng vũ trang cõng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các vùng bị chia cắt, cô lập do sạt lở đất ở miền núi Đà Nẵng

Cảnh báo ngày và đêm 3-11, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 180mm.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngày 31-10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ các nhà máy tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 về "cao trình mực nước cao nhất trước lũ" trước 22 giờ ngày 3-11.

Thời gian bắt đầu vận hành từ 9 giờ, ngày 1-11. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10-2025 đã làm hơn 76.000 ngôi nhà ở ven sông Vu Gia, Thu Bồn của TP Đà Nẵng bị ngập nặng, có ít nhất 12 người chết và mất tích, đường sá, làng mạc bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trong, tài sản bị vùi lấp, cuốn trôi rất lớn. Thiệt hại về kinh tế hết sức nặng nề. Đáng chú ý, ghi nhận mực nước lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964.