Ngày 1111, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiều đại biểu nêu lo ngại về công tác phòng chống lụt bão trong đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là trách nhiệm của các nhà máy thủy điện và tính chính xác của dự báo.



Đại biểu Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, cho biết mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao bất thường khiến người dân đặt câu hỏi về việc xả lũ của các hồ thủy điện.

Ông Hảo đề nghị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thủy điện vận hành đúng quy trình để hạn chế ngập lụt hạ du. Ông cũng phản ánh dự báo mực nước còn chênh lệch lớn so với thực tế, gây bị động cho địa phương trong sơ tán dân.

Đại biểu Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, thảo luận tại kỳ họp

Theo ông Hảo, phương châm "4 tại chỗ" được thực hiện nghiêm túc nhưng nhiều xã vẫn thiếu phương tiện ứng cứu phù hợp. Các loại cano lớn của thành phố không thể di chuyển sâu vào các khu dân cư ngập nặng.

Đại biểu này đề xuất trang bị thêm xuồng, cano nhỏ để bảo đảm cứu hộ kịp thời. Ông cũng đề nghị xử lý các thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến công tác cứu trợ.

Đại biểu Bling Mia (xã Tây Giang) đề nghị làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, nhất là những hồ không có cửa xả đáy.

Nhiều hộ kinh doanh tại phường Điện Bàn bị thiệt hại nặng sau đợt lũ lịch sử vừa qua

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, nhận định một số thủy điện chưa làm tròn trách nhiệm và cho rằng cách truyền đạt thông tin điều tiết nước hiện nay quá kỹ thuật, không giúp người dân chủ động ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết tất cả phương án phòng chống thiên tai đã được chuẩn bị chi tiết và thường xuyên cập nhật.

Ông Hưng khẳng định các thủy điện vận hành đúng quy trình nhưng thừa nhận hiệu quả điều tiết chưa đạt yêu cầu do một số quy định hiện hành chưa phù hợp thực tế. Thành phố đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh quy trình vận hành.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố nghiên cứu các kiến nghị và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.