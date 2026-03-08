HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động

Trần Thường

(NLĐO) - Bên cạnh phát động cuộc thi viết, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao hàng trăm phần quà cho công nhân, tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân.

Ngày 8-3, LĐLĐ TP Đà Nẵng phát động Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân lao động; xây dựng Nhà Đại đoàn kết và tổ chức Ngày hội nữ công nhân lao động năm 2026.

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận TP Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung; Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh cùng nhiều đại biểu, lãnh đạo các địa phương, đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực thi đua chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031; kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2026) và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động - Ảnh 2.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi lời chúc mừng đến nữ cán bộ công đoàn, nữ đoàn viên và công nhân lao động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ông ghi nhận những đóng góp quan trọng của nữ công nhân lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa chúc mừng ngày 8-3 cho các đại diện đại biểu nữ tham dự chương trình

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho nữ đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ công nhân lao động; đồng thời chú trọng giữ mối liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp và người lao động ở các khu vực vùng xa, vùng mới sáp nhập, để kịp thời nắm bắt tâm tư, hỗ trợ thiết thực cho công nhân.

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và TP Đà Nẵng trao nhà Mái ấm công đoàn cho các đoàn viên

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị tổ chức Công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 15-3 tới.

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động - Ảnh 5.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao tặng 20 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, trị giá 50 triệu đồng/nhà; trao tặng 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng dành cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao bảng tượng trưng tặng 10 nhà Đại đoàn kết cho nhân dân xã Phước Trà, tổng kinh phí 1,25 tỉ đồng.

- Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân lao động do LĐLĐ TP Đà Nẵng phát động - dành cho nhà báo, cán bộ công đoàn, đoàn viên và người dân. Nội dung tập trung phản ánh các điển hình lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và vai trò của tổ chức công đoàn. Cuộc thi nhận bài đến cuối tháng 6-2026 và dự kiến trao giải vào dịp 28-7-2026.

Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về gương tốt trong công nhân lao động - Ảnh 6.

Phần thi trình diễn áo dài tại Ngày hội nữ công nhân lao động 2026

- LĐLĐ TP Đà Nẵng vận động đoàn viên đóng góp xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phước Trà, tổng kinh phí 1,25 tỉ đồng, với mức đóng góp tối thiểu 10.000 đồng/đoàn viên.

- Ngày hội nữ công nhân lao động 2026 được tổ chức với hai phần thi trình diễn áo dài (25 thí sinh) và Rung chuông vàng (83 thí sinh), xoay quanh kiến thức về phụ nữ, pháp luật lao động, công đoàn, sức khỏe và gia đình.


Cuộc thi viết công nhân lao động Công đoàn Việt Nam Đại đoàn kết ngày quốc tế phụ nữ Đà Nẵng
