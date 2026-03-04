HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng thăm hỏi, tặng quà cho doanh nghiệp và lì xì cho hàng trăm công nhân ở TP Đà Nẵng.

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và động viên người lao động tại Công ty TNHH CCI Việt Nam và Công ty TNHH Vinh Gia (KCN Bắc Chu Lai, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) vảo ngày 4-3.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho đại diện lãnh đạo Công ty CCI Việt Nam

Tham gia đoàn công tác có bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; bà Hồ Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, ông Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ vui mừng khi được biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ban lãnh đạo hai doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Sự quan tâm đó góp phần cùng tổ chức công đoàn các cấp thực hiện mục tiêu "Tết vui tươi, hạnh phúc, an toàn", không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 2.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 3.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trao quà cho công nhân Công ty CCI

Sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền, công nhân, đoàn viên của các công ty đã trở lại làm việc đúng thời gian quy định, nhanh chóng ổn định sản xuất. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hùng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động; đồng thời tin tưởng tập thể cán bộ, công nhân sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2026.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho công nhân Công ty CCI

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động đề nghị thời gian tới, ban lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, biến động của thị trường, việc doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm tiền lương, thưởng Tết và các chế độ phúc lợi cho công nhân là điều rất đáng trân trọng.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 6.

Đoàn công tác trao tặng quà cho Công ty Vinh Gia

Tổ chức công đoàn các cấp cam kết tiếp tục vận động đoàn viên chấp hành nghiêm nội quy, quy định của công ty; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Mục tiêu chung là doanh nghiệp phát triển bền vững, người lao động có thu nhập ngày càng cao, đời sống ngày càng được cải thiện.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 7.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 8.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trao quà cho công nhân Công ty Vinh Gia

Đoàn công tác cũng lưu ý nhiệm vụ quan trọng sắp tới là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, định hướng để đoàn viên tham gia bầu cử đúng quy định, bảo đảm an toàn, đúng luật.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 9.

Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng nhận niềm vui bất ngờ đầu năm mới - Ảnh 10.

Công nhân vui mừng nhận lì xì đầu năm mới từ lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại Công ty TNHH CCI Việt Nam, đoàn công tác đã trao lì xì đầu năm cho khoảng 500 công nhân đang làm việc trong ca sản xuất. Đồng thời, 20 suất hỗ trợ cũng được trao tận tay các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Công ty TNHH Vinh Gia, đoàn công tác trao lì xì đầu năm cho 100 công nhân lao động đang làm việc trong ca tối và trao 20 suất hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

    Thông báo