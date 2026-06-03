Hơn 100 công nhân ngành điện tử Đà Nẵng tranh tài tại hội thi tay nghề

Chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và tiếp tục chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân 2026, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 cùng nhiều hoạt động hưởng ứng.

Tổ chức Hội thi tay nghề công nhân giỏi ở các Công đoàn cơ sở tại Đà Nẵng

Điểm nhấn của loạt hoạt động lần này là Hội thi tay nghề công nhân giỏi ngành điện tử, diễn ra ngày 7-6 với sự tham gia của 116 thí sinh là đoàn viên, công nhân lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

Lễ khai mạc hội thi diễn ra lúc 8 giờ tại khu Nhà ở xã hội Ori Garden (phường Hải Vân). Nội dung thi tập trung vào kiến thức an toàn vệ sinh lao động và kiến thức cơ bản về điện tử.

Các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi gồm bài thi lý thuyết trắc nghiệm 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút và bài thi thực hành hàn điện tử trên bảng mạch trong 90 phút.

Phần thi lý thuyết được tổ chức ngay sau lễ khai mạc tại khu Nhà ở xã hội Ori Garden, trong khi phần thi thực hành diễn ra tại Hội trường Đảng ủy phường Hải Vân.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Lễ bế mạc, trao giải và chương trình bốc thăm trúng thưởng sẽ diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày tại khu Nhà ở xã hội Ori Garden.

Theo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, hội thi không chỉ tìm kiếm những công nhân có tay nghề xuất sắc trong ngành điện tử mà còn góp phần bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước.

Đêm nhạc dành cho công nhân lao động Đà Nẵng Trong chương trình lần này, Liên đoàn Lao động thành phố dành 1 đêm ca nhạc phục vụ đoàn viên, người lao động do các đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn biểu diễn. Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn Đà Nẵng. Thông qua đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho người lao động thông qua chương trình bốc thăm may mắn.



