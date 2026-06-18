Đẹp ngỡ ngàng đồng hoa sen lớn nhất Đà Nẵng, du khách thích thú đến check-in

Sắc hồng của hoa sen trải dài dưới chân núi Hòn Tàu tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 60 km về phía Nam, đồng sen Trà Lý, thôn Chánh Lộc, xã Duy Xuyên, là vùng trồng hoa sen tập trung lớn nhất thành phố, với quy mô gần 45 ha.

Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt tại đồng sen để ngắm hoa, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành của vùng quê nép mình dưới chân núi Hòn Tàu.

Thời điểm này, Trà Lý đang vào mùa đẹp nhất trong năm, khi sắc sen hồng bung nở trên nền lá xanh mướt, phía xa là núi non trùng điệp.

Không gian nơi đây vẫn giữ được nét bình dị vốn có. Du khách có thể thong thả men theo những bờ đất uốn lượn giữa đồng sen để ngắm hoa, chụp ảnh.

Là vùng sản xuất nông nghiệp của người dân, đồng sen Trà Lý hiện mở cửa tự do, không thu phí tham quan, chụp ảnh.

Theo người dân địa phương, mùa sen Trà Lý thường kéo dài từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 dương lịch. Đây cũng là khoảng thời gian đồng sen đón nhiều lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào sáng sớm và dịp cuối tuần.

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là từ 5 giờ đến khoảng 9 giờ sáng. Khi mặt trời vừa lên, sương còn vương trên lá, những cánh hoa vừa hé nở, hương sen thoang thoảng trong gió, khung cảnh càng trở nên trong trẻo và đầy sức sống.

Trong ánh nắng đầu ngày, những bông sen hồng nổi bật trên nền lá xanh, tạo nên nhiều khuôn hình trong trẻo, giàu cảm xúc.

Các bờ đất nhỏ giữa đồng sen trở thành lối đi tự nhiên để du khách tham quan, chụp ảnh. Từ những lối nhỏ này, du khách có thể len vào giữa đồng, chọn góc ảnh với hoa sen, núi đồi và cảnh sắc làng quê.

Nhiều người chuẩn bị áo dài, nón lá, hoa sen và các đạo cụ để ghi lại khoảnh khắc giữa mùa hoa. Sắc sen hồng kết hợp với trang phục truyền thống tạo nên những khuôn hình mềm mại, duyên dáng.

Với không gian rộng, nhiều góc chụp tự nhiên, Trà Lý đang trở thành “tọa độ check-in” được nhiều bạn trẻ tìm đến. Giữa đồng sen bát ngát, du khách dễ dàng có được những khung hình thơ mộng với hoa sen, núi đồi và cảnh sắc làng quê.

Chị Lê Anh Thư, du khách đến từ Quảng Ngãi, chia sẻ đây là lần đầu tiên chị đến tham quan đồng sen Trà Lý và rất bất ngờ trước vẻ đẹp của nơi này

“Nhìn qua ảnh đã thấy đẹp, nhưng khi đứng giữa đồng sen, cảm giác còn đặc biệt hơn nhiều. Không gian rộng, yên bình, hoa sen nở rực rỡ khiến mình có cảm giác như được chậm lại sau những ngày bận rộn” - chị Thư chia sẻ.

Trong buổi sớm bình minh, đồng sen Trà Lý hiện lên trong trẻo, hương hoa thoang thoảng theo gió, trở thành điểm hẹn bình yên cho những người yêu vẻ đẹp làng quê.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình và du khách lớn tuổi cũng chọn Trà Lý làm nơi ngắm cảnh, chụp ảnh. Giữa đồng sen đang mùa nở rộ, tà áo dài và nón lá càng làm khung cảnh thêm duyên dáng, bình dị.

Theo ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, hiện có 75 hộ trực tiếp sản xuất tại cánh đồng sen Trà Lý. Bình quân mỗi vụ, 1 ha sen chuyên canh mang lại cho người dân địa phương lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Từ trên cao, Trà Lý hiện lên như một thung lũng sen xanh mướt, nằm bình yên dưới chân núi Hòn Tàu.

Không chỉ là điểm check-in, đồng sen Trà Lý còn có tiềm năng phát triển thành sản phẩm du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm nông nghiệp. Nằm trên trục kết nối Đà Nẵng - Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn, nơi đây thuận lợi để du khách đưa vào lịch trình khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử và làng quê.

Theo định hướng của TP Đà Nẵng, đồng sen Trà Lý là một trong 16 không gian nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm giai đoạn 2026 - 2030.