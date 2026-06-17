Phát động chiến dịch "1 Tỷ Xanh" tại Đà Nẵng

Ngày 17-6, tại phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), Tập đoàn Đạt Phương và Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đồng thời công bố chiến dịch "1 Tỷ Xanh" nhằm lan tỏa lối sống xanh và chung tay bảo tồn thiên nhiên.

Tập đoàn Đạt Phương và Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo nội dung ký kết, Đạt Phương sẽ hỗ trợ cây giống phân tán trị giá 1 tỉ đồng để phục vụ công tác phủ xanh, phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Hai bên cũng phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.

Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, cho biết công tác bảo tồn hiện nay cần sự chung tay của nhiều bên, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Ông đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Đạt Phương trong các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Theo ông Linh, chương trình hợp tác sẽ góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa nhận thức và trách nhiệm chung trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên, đồng thời tạo thêm động lực để nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương, cho rằng phát triển bền vững không phải là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Thông qua chiến dịch "1 Tỷ Xanh", Tập đoàn Đạt Phương mong muốn cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương tạo nên những hành động thiết thực hôm nay để gìn giữ những giá trị tự nhiên quý giá cho thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Đạt Phương cũng phối hợp với các đối tác triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy lối sống xanh như khuyến khích sử dụng phương tiện thuần điện, tổ chức các hoạt động cộng đồng vì môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái…