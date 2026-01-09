Đà Nẵng thông tin về kế hoạch tổ chức Bữa cơm tất niên Công đoàn

Ngày 9-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng thông tin về kế hoạch hỗ trợ tổ chức 15 Bữa cơm tất niên Công đoàn trên địa bàn.

Theo đó, trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích các cấp Công đoàn tổ chức Bữa cơm tất niên Công đoàn. LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch đến Công đoàn xã, phường, Công đoàn cơ sở và dự kiến chọn 15 Công đoàn cơ sở để tổ chức hoạt động này.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng cùng công nhân dùng các bữa cơm Công đoàn

Bữa cơm tất niên Công đoàn là dịp để đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động, lãnh đạo chính quyền, địa phương chia sẻ, tâm tình tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu, qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Đây là hoạt động mới được khuyến khích tổ chức trong dịp Tết năm nay, đồng thời là sự kế thừa, phát huy kết quả tích cực từ hoạt động Bữa cơm Công đoàn được triển khai từ năm 2024.

Bữa cơm tất niên Công đoàn được thực hiện từ nguồn tài chính Công đoàn, nguồn tài trợ của doanh nghiệp hoặc vận động từ các nguồn tài trợ khác. LĐLĐ thành phố khuyến khích Công đoàn cơ sở trên cơ sở cân đối được nguồn tài chính Công đoàn tại đơn vị, đề nghị với lãnh đạo doanh nghiệp để tổ chức Bữa cơm tất niên Công đoàn và các hoạt động chăm lo tết khác cho người lao động như hỗ trợ quà tết, tổ chức hoạt động hội thi, hội diễn, văn hóa văn nghệ, thi trưng bày, trang trí tết, nấu bánh chưng…

Để tạo điểm nhấn và sự lan tỏa, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến tổ chức hoạt động Bữa cơm tất niên Công đoàn tại 15 Công đoàn cơ sở, gồm: Công ty TNHH Ánh Ngân QN, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, Công ty CP Kính Nổi Chu Lai – CFG, Công ty TNHH Ducksan Vina, Công ty TNHH Yue Teng Sporting Goods, Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ, Công ty Cổ phần MP PACK, Công ty TNHH May mặc Whitex Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt – Séc, Chi nhánh Công ty TNHH Monstarlab Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long, Công ty Cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services, Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Xi Măng Xuân Thành Quảng Nam.

Tại đây, từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố sẽ hỗ trợ mỗi suất ăn 70.000 đồng cùng các hoạt động như tặng quà tết cho đoàn viên; trao đổi, chia sẻ giữa đoàn viên và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố…