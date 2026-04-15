Đà Nẵng siết an toàn thực phẩm, mục tiêu quản lý 100% hàng quán đường phố

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tập trung kiểm soát chặt dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và chợ đêm.

Ngày 15-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, với trọng tâm siết chặt quản lý các loại hình kinh doanh ăn uống gắn trực tiếp đời sống người dân và hoạt động du lịch.

Đà Nẵng siết an toàn thực phẩm, mục tiêu quản lý 100% hàng quán đường phố, chợ đêm - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân có chuyển biến rõ nét; nhiều mô hình sản xuất – kinh doanh thực phẩm an toàn được hình thành và nhân rộng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, vi phạm an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố – những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Theo đó, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay được xác định không chỉ là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý mà còn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội. Chủ đề năm 2026 tập trung vào việc "Chung tay bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đêm và khu ẩm thực tập trung".

CLIP: Ra quân tuyên truyền, thực hiện tháng cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm

Đà Nẵng siết an toàn thực phẩm, mục tiêu quản lý 100% hàng quán đường phố, chợ đêm - Ảnh 2.

Đại diện các xã, phường tại Đà Nẵng ký cam kết hành động, mục tiêu quản lý 100% hàng quán đường phố

Mục tiêu cụ thể, 100% xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch, triển khai quản lý thức ăn đường phố trên địa bàn. 100% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động được quản lý.

Đáng chú ý, TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động kiểm soát nguy cơ, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến người dân và du khách.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được yêu cầu nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, cơ quan báo chí, truyền thông được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các mô hình tốt, đồng thời phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm để tạo chuyển biến trong xã hội.

Đáng chú ý, người dân được khuyến khích trở thành "người tiêu dùng thông thái", chủ động lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời tham gia giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng khi nhiều trường tạm ngừng suất ăn bán trú

