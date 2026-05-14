Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường trung tâm Đà Nẵng lo sinh kế cho hơn 600 hộ dân bán vỉa hè

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Phường Hải Châu, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ sinh kế cho khoảng 600 hộ buôn bán nhỏ không có mặt bằng cố định trong quá trình siết trật tự vỉa hè.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng), chia sẻ với người dân tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” về đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh tổ chức mới đây.

Phường Hải Châu có đến hơn 600 hộ buôn bán không có mặt bằng, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt siết quản lý vỉa hè lần này

Theo ông Duy, toàn phường hiện có gần 6.000 hộ kinh doanh cố định và hơn 600 hộ buôn bán không có mặt bằng, trong đó nhiều hộ chỉ có nguồn thu nhập duy nhất từ buôn bán nhỏ lẻ.

Địa phương đang tiếp tục phân loại các trường hợp khó khăn thực sự để có hướng hỗ trợ phù hợp. Trước mắt, phường triển khai nhiều giải pháp song song như bố trí tạm các hộ buôn bán nhỏ vào những khu đất trống phù hợp nhằm giảm tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Bên cạnh đó, phường phối hợp doanh nghiệp tổ chức các phiên giới thiệu việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi việc lập lại trật tự đô thị. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được mời tham gia để hỗ trợ vay vốn cho người dân có nhu cầu chuyển đổi sinh kế.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu (áo trắng, ngồi giữa), lắng nghe tâm tư của công dân

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân bày tỏ đồng tình với chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường vì tình trạng lấn chiếm kéo dài nhiều năm gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng giao thông và quyền đi bộ.

Thông tin thêm về việc này, ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu, cho biết địa phương hiện quản lý khoảng 117 tuyến đường, gần 700 kiệt hẻm và gần 30 điểm nóng thường xuyên phát sinh vi phạm trật tự đô thị.

Theo ông Mạnh, khó khăn lớn nhất hiện nay là giải quyết hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với bài toán sinh kế cho người dân.

Nhiều trường hợp được vận động vào chợ kinh doanh nhưng không đồng ý vì cho rằng buôn bán không hiệu quả.

Về lâu dài, phường Hải Châu kiến nghị TP Đà Nẵng nghiên cứu hình thành các khu ẩm thực tập trung, chợ đêm và không gian kinh doanh phù hợp để vừa đảm bảo trật tự đô thị vừa tạo điều kiện cho người dân ổn định buôn bán.

TPHCM quyết tâm dẹp loạn vỉa hè nhưng không triệt tiêu sinh kế người dân

