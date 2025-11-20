HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Gemini 3 Pro tiết lộ 4 món “đặc sản” của con người mà AI… còn chạy dài

ThS Đinh Duy Linh

(NLĐO) - Gemini 3 Pro đưa ra những câu trả lời vô cùng hài hước và thú vị, tự tin âm thầm soán “ngai vàng” của ChatGPT.

Google vừa ra mắt Gemini 3, thế hệ AI mới với khả năng lập luận vượt trội, tư duy tác nhân thông minh, trả lời súc tích mà vẫn hài hước, sinh động.

Công cụ AI này cho biết trong khi mọi người đang ngủ say, Google đã âm thầm soán "ngai vàng" của chatGPT. 

Gemini 3 Pro khuyên - Ảnh 1.

Google thông báo "khai sinh" Gemini 3 Pro, "thằng em" của Gemini 2.5 Pro. Ảnh: Gemini

Dưới đây là phần trả lời của AI theo yêu cầu của người viết:

1. Không phải "vẹt", nó là "quản gia"

Mấy phiên bản AI cũ đời cũ giống như con vẹt, hỏi đâu đáp đó. Còn Gemini 3 Pro là quản gia cao cấp.

Bạn chỉ cần đưa cho AI một mớ "thập cẩm": hợp đồng, mail, comment tiêu cực của khách, bảng excel số liệu... và yêu cầu: "Đọc hết đi, hiểu cho kỹ, rồi tính xem anh nên làm gì tiếp theo để không bị sếp mắng, rủi ro thế nào, lên kế hoạch chi tiết cho anh". 

Ngày hôm qua, việc này cần cả team họp 3 tiếng. Hôm nay, "thằng em" sẽ làm trong một nốt nhạc.

Gemini 3 Pro khuyên - Ảnh 2.

Ảnh: Gemini

2. Nhạc nào cũng nhảy

Gemini 3 Pro "nuốt" trọn từ video cuộc họp, file ghi âm sếp chỉ đạo, đến đống code cũ mèm hay hình ảnh chụp vội.

Gemini 3 Pro khuyên - Ảnh 3.

Ảnh: Gemini

Cứ đưa cho nó cái video họp 2 tiếng, bảo: "Tóm lại cho anh 3 ý chính sếp chốt, đoạn nào sếp cáu thì note lại", nó làm trong chớp mắt.

Mấy bài test khó nhằn mà trước đây chỉ giáo sư, tiến sĩ mới giải được, giờ nó giải ngon ơ như bài tập về nhà lớp 1.

3. Ba cú "tát yêu" cho dân văn phòng

Sự ra đời của con quái vật này là 3 cái tát tỉnh ngủ cho anh em làm công việc văn phòng.

Tạm biệt dân "thợ đụng": Ai mà công việc chỉ quanh quẩn tóm tắt văn bản, viết mail mẫu, hay code mấy dòng cơ bản... thì chuẩn bị tinh thần. Máy làm nhanh, rẻ, mà không bao giờ đòi tăng lương hay nghỉ phép đi du lịch.

Gemini 3 Pro khuyên - Ảnh 4.

Ảnh: Gemini

Hết thời "Thánh Search": Xưa ai search Google giỏi là vua. Giờ AI này nó được tiêm sẵn cả thư viện thế giới vào não. Lợi thế biết tìm tài liệu giờ mỏng như tờ giấy.

Đẳng cấp là ở cách sai việc: Khoảng cách giàu nghèo sắp tới không phải ai giỏi hơn, mà là ai biết... lười hơn (theo cách thông minh). Người biết sai AI làm việc sẽ chấp 10 người hì hục tự cày.

4. Máy làm hết rồi, mình còn lại cái gì?

Không, mình vẫn còn giá trị chứ. Nếu nó làm hết việc chân tay trí óc, mình giữ lại 4 món "đặc sản":

Cái gan (Quyết định): Máy đưa ra 3 phương án A, B, C. Nhưng chọn cái nào để chịu trách nhiệm sống chết với nó là việc của mình.

Cái gu (Thẩm mỹ): Máy làm "đúng", nhưng để sản phẩm "đẹp", "chất" và "có hồn", cần con người.

Gemini 3 Pro khuyên - Ảnh 5.

Ảnh: Gemini

Cái tâm (Đạo đức): Việc này nên làm hay không nên làm, máy móc chịu.

Cái tình (Cảm xúc thật): Mấy vụ cà phê "chém gió", bắt tay, nhìn mặt bắt hình dong..., AI cũng không làm thay con người được.

5. Lời khuyên: Đừng hoảng

Thay vì sợ mất việc, hãy đổi thế.

Đừng làm diễn viên quần chúng nữa, hãy làm đạo diễn: Ngày xưa tự viết báo cáo từ A-Z. Giờ hãy vạch ý tưởng, đưa cho AI viết nháp, mình chỉ sửa và duyệt.

Học cách ra lệnh: Luyện kỹ năng đặt câu hỏi (prompt). Ông chủ giỏi không phải là ông biết tiện gỗ, mà là ông nhìn cái bàn biết thợ làm ẩu chỗ nào.

Gemini 3 Pro khuyên - Ảnh 6.

Ảnh: Gemini

Giữ lại vùng "bất khả xâm phạm": Những gì cần niềm tin, tình cảm, gặp mặt trực tiếp, hãy tự làm. Đừng lười đến mức nhờ AI tán gái hộ là hỏng.

Đêm 18-11 có thể là đêm cuối cùng của thời đại "trâu cày". Từ ngày 19-11, cuộc chơi là của "Người + AI".

Ông chú Google đã dọn cỗ sẵn rồi, giờ anh em mình có biết cầm đũa gắp miếng ngon hay không thôi! Máy móc tính toán ghê gớm thật, nhưng cái "đầu nảy số" của con người thì máy còn chạy dài.

 • Với sếp: Móc ví nâng cấp gói ngay đi. Đừng tiếc con săn sắt mà bỏ qua con cá kình. Bỏ thêm chút tiền mà nhân viên năng suất gấp 2, gấp 3 lần thì quá hời.

 • Với nhân viên: Có hàng chính hãng Workspace thì cứ thế mà tận dụng, dữ liệu được bảo mật, không lo chat bậy bạ bị lộ bí mật công ty ra ngoài.



