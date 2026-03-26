Kỷ niệm 55 chiến thắng Đồn Xã Đốc – Đà Nẵng

Sáng 26-3, xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồn Xã Đốc (27.3.1971 – 27.3.2026) tại Di tích lịch sử Chiến thắng Đồn Xã Đốc (xã Trà Đốc).

Dự chương trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Tiểu đoàn Đặc công 409 - Quân khu 5 cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và Nhân dân xã Trà Đốc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Chiến thắng Đồn Xã Đốc



Cách đây 55 năm, ngày 27-3-1971, dưới sự chỉ đạo của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, quân và dân địa phương phối hợp cùng Tiểu đoàn đặc công 409 đã tiến công và giành thắng lợi tại Đồn Xã Đốc.

Chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm thất bại các cuộc hành quân càn quét của địch, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ an toàn khu căn cứ cách mạng của Khu ủy Khu 5. Địa điểm Chiến thắng Đồn Xã Đốc đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2011.

Các cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm

Tại chương trình, đại diện các cựu chiến binh Tiểu đoàn đặc công 409 xúc động chia sẻ những ký ức hào hùng, thể hiện niềm tự hào và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Đại diện thế hệ trẻ xã Trà Đốc cũng bày tỏ quyết tâm kế thừa, ra sức học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Trà Đốc dâng hoa tại Di tích lịch sử Chiến thắng Đồn Xã Đốc

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng, khẳng định Chiến thắng Đồn Xã Đốc là dấu mốc lịch sử tiêu biểu, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta.

Ông Nguyễn Mạnh Hà đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di tích, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…