Kinh tế

Đà Nẵng thanh lý 5 ô tô công, giá 15 triệu đồng/chiếc

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng tổ chức thanh lý 5 ô tô công nhãn hiệu Toyota Hiace đã hết niên hạn sử dụng

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo tổ chức bán thanh lý tài sản theo phương thức niêm yết giá đối với 5 xe ô tô khách đã hết niên hạn sử dụng, không còn được phép tham gia giao thông.

Theo thông báo, 5 xe ô tô hiệu Toyota Hiace, sản xuất từ năm 1999 đến 2003, giá bán dao động từ 14,8 triệu đến 15,2 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Ảnh 1.

TP Đà Nẵng đang thông báo thanh lý 5 ô tô công đã hết niên hạn sử dụng

Đây là các tài sản nằm trong danh sách xe ô tô thu hồi thực hiện tổ chức thanh lý theo quyết định ban hành vào tháng 9 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Các xe này trước đây thuộc quản lý của Bệnh viện Da liễu; Trung tâm y tế huyện Hoà Vang (cũ), Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo - Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Nhà khách UBND thành phố, Trường THPT Lê Quý Đôn.

Thời gian xem tài sản và hồ sơ liên quan diễn ra trong giờ hành chính từ ngày 10 đến 17 giờ ngày 14-11 tại trụ sở Sở Tài chính, Trung tâm hành chính thành phố, đường Trần Phú.

Cuộc bán niêm yết giá sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 19-11 tại Sở Tài chính thành phố. Việc lựa chọn người được quyền mua tài sản được thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc bán và có biên bản xác nhận giữa các bên liên quan.

Hồi tháng 4, UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 10 xe ô tô công dôi dư, với giá khởi điểm dao động từ hơn 14 triệu đến hơn 470 triệu đồng. Việc bán xe công dôi dư nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công và tăng nguồn thu ngân sách. 


Đà Nẵng Xe ô tô xe công
    Thông báo