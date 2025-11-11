HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hạ tầng blockchain "make in Vietnam" chính thức khởi động tại Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - OnusChain ra mắt hạ tầng blockchain “make in Việt Nam” tại Đà Nẵng, hướng tới phục vụ chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền kinh tế số minh bạch

Ngày 11-11, Công ty CP Công nghệ chuỗi khối OnusChain đã ra mắt nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động của một hạ tầng blockchain "make in Việt Nam" phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo đơn vị phát triển, OnusChain được định hướng trở thành hạ tầng blockchain Việt Nam, kết nối giáo dục – doanh nghiệp – hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức minh bạch và bền vững. 

Buổi ra mắt diễn ra trong bối cảnh blockchain được xem là công nghệ trọng yếu của kinh tế số, trong khi các cơ chế mới của Quốc hội và Chính phủ đang tạo dư địa cho Đà Nẵng thí điểm thị trường tài sản mã hóa và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Hạ tầng blockchain make in Vietnam khởi động tại Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số - Ảnh 1.

Ra mắt nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain - đánh dấu bước khởi động của một hạ tầng blockchain "make in Việt Nam"

Hệ thống này sẽ triển khai 4 nhóm dịch vụ chính, gồm: Xây dựng mạng blockchain PoSA; phát triển nền tảng giao dịch tài sản số; thiết lập hệ thống quản trị minh bạch on-chain và triển khai các giải pháp hợp đồng thông minh.

Cùng với nền tảng công nghệ, OnusChain giới thiệu OnusChain Academy – chương trình đào tạo lập trình blockchain thực hành dành cho sinh viên và lập trình viên trẻ. 

Ông Huỳnh Anh Tấn, Tổng Giám đốc OnusChain, cho biết Đà Nẵng được chọn là điểm xuất phát vì thành phố sở hữu tinh thần cải cách mạnh mẽ, đi đầu trong các chương trình chuyển đổi số cấp tỉnh. 

"OnusChain hướng đến việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà trường và cơ quan quản lý trong xây dựng hạ tầng công nghệ mở, minh bạch và chuẩn mực do người Việt Nam làm chủ" - ông Tấn nhấn mạnh.

"Tìm chủ" cho 2 khu đô thị du lịch hơn 130ha ở Đà Nẵng

"Tìm chủ" cho 2 khu đô thị du lịch hơn 130ha ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Hai khu đô thị du lịch hơn 130ha ở phía Tây Đà Nẵng được đưa vào danh mục đấu thầu, mở rộng không gian sinh thái và kết nối du lịch văn hóa

Cận cảnh hoang tàn ở Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá tài sản thanh lý công trình, vật kiến trúc trên đất Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ bị bỏ hoang nhiều năm qua.

