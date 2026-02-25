Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri trước bầu cử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri trước bầu cử

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu ứng cử viên cam kết hành động, bảo đảm vận động bầu cử dân chủ, đúng luật.

Chiều 25-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đồng thời triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương, nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.

Đà Nẵng triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước bầu cử năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh, sau khi công bố danh sách chính thức, tiếp xúc cử tri là bước tiếp theo theo luật định để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm trước nhân dân. 

Thông qua các hội nghị, ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết nếu được tín nhiệm, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng có 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội (bầu 14 đại biểu), 125 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (bầu 76 đại biểu) và 3.121 người ứng cử HĐND cấp xã (bầu 1.907 đại biểu). Tất cả được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đến trước 24 giờ ngày bầu cử.

Đà Nẵng triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước bầu cử năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (bìa phải) - một trong 5 ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 4, dự hội nghị

Việc tổ chức hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, bảo đảm bình đẳng giữa các ứng cử viên, không vận động ngoài danh sách chính thức, nội dung không vượt quá phạm vi luật định. Thành phố cho phép kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo thuận lợi cho cử tri và ứng cử viên.

Ban tổ chức đề nghị các ứng cử viên nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị chu đáo chương trình hành động, xem đây là cam kết ban đầu trước cử tri và cơ sở để nhân dân giám sát, đánh giá hoạt động của đại biểu sau khi trúng cử.

Tin liên quan

Vụ UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố vào cuộc

Vụ UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố vào cuộc

(NLĐO)- Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát

Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một vụ flycam xâm nhập vùng cấm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực ven biển Đà Nẵng, thiết bị đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Đà Nẵng muốn xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, ngang tầm Hà Nội và TPHCM

(NLĐO) - Theo Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, thành phố cần xây dựng cơ sở y tế đủ năng lực điều trị chuyên sâu, hạn chế chuyển bệnh nhân đi

Đà Nẵng bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo