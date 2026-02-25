Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri trước bầu cử

Chiều 25-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đồng thời triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.



Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương, nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh, sau khi công bố danh sách chính thức, tiếp xúc cử tri là bước tiếp theo theo luật định để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm trước nhân dân.

Thông qua các hội nghị, ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết nếu được tín nhiệm, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng có 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội (bầu 14 đại biểu), 125 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (bầu 76 đại biểu) và 3.121 người ứng cử HĐND cấp xã (bầu 1.907 đại biểu). Tất cả được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đến trước 24 giờ ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (bìa phải) - một trong 5 ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 4, dự hội nghị

Việc tổ chức hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, bảo đảm bình đẳng giữa các ứng cử viên, không vận động ngoài danh sách chính thức, nội dung không vượt quá phạm vi luật định. Thành phố cho phép kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo thuận lợi cho cử tri và ứng cử viên.

Ban tổ chức đề nghị các ứng cử viên nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị chu đáo chương trình hành động, xem đây là cam kết ban đầu trước cử tri và cơ sở để nhân dân giám sát, đánh giá hoạt động của đại biểu sau khi trúng cử.