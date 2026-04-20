Thời sự

Khánh thành khu điều trị hàng trăm tỉ sau chỉ đạo "nóng" của tân Chủ tịch Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Chưa đầy 1 tuần sau chỉ đạo quyết liệt của tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khu điều trị hàng trăm tỉ đồng bị "treo" 3 năm sắp được khánh thành.

Chiều 20-4, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Chuyển biến khu điều trị hàng trăm tỉ tại Đà Nẵng sau chỉ đạo của tân Chủ tịch - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tại khu điều trị kỹ thuật cao - BV Đa khoa Quảng Nam

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã thông tin sơ bộ về tình hình chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ khánh thành, được tổ chức vào sáng mai (21-4).

Ghi nhận thực tế, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho rằng khu điều trị đã được đầu tư các máy móc, trang thiết bị rất khang trang, hiện đại nhưng lại chậm đưa vào sử dụng là điều rất phi lý. Bà Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động khu điều trị một cách hiệu quả.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 165,8 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 178,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến 2023 và được gia hạn đến năm 2025.

Chuyển biến khu điều trị hàng trăm tỉ tại Đà Nẵng sau chỉ đạo của tân Chủ tịch - Ảnh 4.

Chuyển biến khu điều trị hàng trăm tỉ tại Đà Nẵng sau chỉ đạo của tân Chủ tịch - Ảnh 5.

Hệ thống máy móc, kỹ thuật được trang bị hết sức hiện đại

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Công trình gồm khối nhà 7 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 14.200 m², bố trí 8 khoa điều trị.

Clip: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tại khu điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Ngoài phần xây dựng, dự án còn đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chống sét… Khu điều trị được thiết kế lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều hòa trung tâm, khí y tế, thang máy, hệ thống lọc khuẩn phòng mổ... phục vụ các kỹ thuật chuyên sâu. Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Chuyển biến khu điều trị hàng trăm tỉ tại Đà Nẵng sau chỉ đạo của tân Chủ tịch - Ảnh 6.

Khu điều trị 7 tầng bỏ dở 3 năm qua

Đáng chú ý, sau khi hoàn thiện tòa nhà 7 tầng hết sức khang trang, từ năm 2023 đến nay, công trình rơi vào tình trạng bỏ không hết sức lãng phí. Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng đưa ra chất vấn ở nghị trường nhưng công trình vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao để đưa vào hoạt động.

Chiều 16-4, trước buổi làm việc với lãnh đạo 4 phường TP Tam Kỳ cũ (gồm phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú), ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kiểm tra dự án.

Sau đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chất vấn lãnh đạo Sở Y tế TP tại cuộc họp và chỉ đạo nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng để tránh lãng phí. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng nếu tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ xem xét thanh tra, kiểm tra để làm rõ trách nhiệm.

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

(NLĐO) – Ba cây cầu thuộc dự án đường liên xã tại Đà Nẵng xây xong nhiều năm nhưng chưa có đường dẫn, chưa thể đưa vào sử dụng.

Cận cảnh nhiều trụ sở công xuống cấp ở Đà Nẵng chờ cho thuê

(NLĐO) - Loạt trụ sở nhà, đất công bị bỏ hoang nhiều năm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng đang được rà soát, xây dựng phương án đấu giá hoặc niêm yết giá cho thuê.

Đà Nẵng nói gì về bộ chữ cách điệu gây tranh luận trên bãi biển?

(NLĐO) – Bộ chữ “Da Nang Beach” cách điệu đặt trên bãi biển với tông màu cam nổi bật đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

