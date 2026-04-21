Sức khỏe

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì tại lễ đưa vào sử dụng công trình "đắp chiếu" nhiều năm

Trần Thường

(NLĐO) – Hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chính thức được bàn giao, đưa vào sử dụng sau thời gian "đắp chiếu".

Sáng 21-4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì tại lễ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình "treo" 3 năm - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại biểu chứng kiến nghi thức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sự kiện hôm nay là cột mốc quan trọng trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng y tế địa phương, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo bà Thi, suốt thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam luôn giữ vai trò là cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối, đảm nhận trách nhiệm tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp.

Trong bối cảnh hiện nay, bệnh viện tiếp tục được định vị là cơ sở y tế trọng điểm, giúp chia sẻ gánh nặng cho các bệnh viện tuyến cuối của TP Đà Nẵng và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam cùng các vùng lân cận.

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì tại lễ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình "treo" 3 năm - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ

Việc hoàn thành công trình Khu điều trị kỹ thuật cao với quy mô 7 tầng, diện tích sàn hơn 14.000 m² cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại không chỉ đơn thuần là hoàn thiện một hạng mục xây dựng. Đây là một bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh và từng bước hiện đại hóa bệnh viện theo đúng định hướng phát triển đã đề ra.

Công trình này sẽ góp phần quan trọng trong việc phân luồng người bệnh hợp lý, giảm tải cho khu vực trung tâm và cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, hiện đại của TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì tại lễ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình "treo" 3 năm - Ảnh 3.

Khu điều trị được đầu tư khang trang chính thức được bàn giao để đưa vào hoạt động

Để phát huy tối đa hiệu quả của Khu điều trị kỹ thuật cao, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành công trình một cách khoa học; bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp; chủ động phát triển các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Chiều 20-4, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra tại khu điều trị

Như Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 165,8 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 178,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thiện tòa nhà 7 tầng hết sức khang trang từ năm 2023, công trình rơi vào tình trạng bỏ không hết sức lãng phí.

Chiều 16-4, trước buổi làm việc với 4 phường TP Tam Kỳ cũ (gồm phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kiểm tra dự án và chỉ đạo nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng.

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

(NLĐO) – Ba cây cầu thuộc dự án đường liên xã tại Đà Nẵng xây xong nhiều năm nhưng chưa có đường dẫn, chưa thể đưa vào sử dụng.

Người dân phản ánh bị làm khó, lãnh đạo xã ở Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Một người dân ở TP Đà Nẵng cho rằng thửa đất của mình đủ điều kiện chuyển đổi mục đích nhưng xã lại bác hồ sơ.

Cận cảnh nhiều trụ sở công xuống cấp ở Đà Nẵng chờ cho thuê

(NLĐO) - Loạt trụ sở nhà, đất công bị bỏ hoang nhiều năm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng đang được rà soát, xây dựng phương án đấu giá hoặc niêm yết giá cho thuê.

Đà Nẵng bệnh viện đa khoa Quảng Nam bệnh viện Quảng Nam Nguyễn Thị Anh Thi
