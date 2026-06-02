HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

B.Vân

(NLĐO) - Tập đoàn Quốc tế Á Châu phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

Sáng 2-6, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Quốc tế Á Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng.

Số mũ bảo hiểm này sẽ được lực lượng CSGT trao trực tiếp cho người dân đang sử dụng các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng, không đạt chuẩn trong quá trình tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cùng Tập đoàn Quốc tế Á Châu tặng mũ bảo hiểm cho người dân

Theo đại diện Tập đoàn Quốc tế Á Châu, chương trình mang ý nghĩa xã hội thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, góp phần giảm thiểu chấn thương vùng đầu và hạn chế những hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn giao thông. 

Doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động này sẽ đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và bảo vệ tính mạng người dân

Đà Nẵng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân với giá trị 1 , 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Quốc tế Á Châu phát biểu tại buổi tặng mũ bảo hiểm

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết số mũ bảo hiểm được trao tặng sẽ được phân bổ cho các tổ công tác tuần tra, kiểm soát để trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang sử dụng mũ bảo hiểm không đúng quy cách, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp "tính mạng con người là trên hết" và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Đà Nẵng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân với giá trị 1 , 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

2.000 mũ bảo hiểm Royal sẽ được trao tặng cho người dân Đà Nẵng

Ngay sau buổi tiếp nhận, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai trao tặng mũ bảo hiểm cho người dân tại chốt kiểm soát trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT dừng kiểm tra một số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, đồng thời tuyên truyền và trao tặng mũ bảo hiểm mới cho người dân.

Đà Nẵng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân với giá trị 1 , 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra một số phương tiện đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

Bất ngờ khi được nhận mũ bảo hiểm từ lực lượng chức năng, ông Lê Viết Thắng, trú tại phường An Thắng, cho biết ban đầu ông khá lo lắng khi bị CSGT yêu cầu dừng xe vì nghĩ mình vi phạm quy định giao thông. Sau khi được giải thích chiếc mũ đang sử dụng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và được tặng mũ mới, ông rất bất ngờ và cho biết đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Đà Nẵng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân với giá trị 1 , 1 tỷ đồng - Ảnh 4.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng giải thích cho người dân về quy chuẩn mũ bảo hiểm

Đà Nẵng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân với giá trị 1 , 1 tỷ đồng - Ảnh 5.

Và tặng mũ đạt chuẩn cho người dân

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân không chỉ sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà còn phải đội đúng cách, đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định khác như không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tập đoàn Quốc tế Á Châu hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất và cung cấp mũ bảo hiểm hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu Asia, Royal, Roc, ACCap, JC Helmet và Royce. 

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống 4 nhà máy hiện đại tại Tây Ninh với hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động.

Tin liên quan

Muốn mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, thu nhập tối đa bao nhiêu?

Muốn mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, thu nhập tối đa bao nhiêu?

(NLĐO) – Đà Nẵng bắt đầu khảo sát nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội. Người độc thân muốn mua phải có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng.

Đà Nẵng hỗ trợ 200.000 đồng/tháng cho trẻ mầm non là con công nhân

(NLĐO) - Đà Nẵng sẽ chi khoảng 41 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp và khu vực đông lao động

Đà Nẵng tăng tốc đầu tư công

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư công với hàng loạt giải pháp mạnh

Đà Nẵng CSGT mũ bảo hiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo