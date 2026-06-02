Đà Nẵng: Trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

Sáng 2-6, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Quốc tế Á Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng.

Số mũ bảo hiểm này sẽ được lực lượng CSGT trao trực tiếp cho người dân đang sử dụng các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng, không đạt chuẩn trong quá trình tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cùng Tập đoàn Quốc tế Á Châu tặng mũ bảo hiểm cho người dân

Theo đại diện Tập đoàn Quốc tế Á Châu, chương trình mang ý nghĩa xã hội thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, góp phần giảm thiểu chấn thương vùng đầu và hạn chế những hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn giao thông.

Doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động này sẽ đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và bảo vệ tính mạng người dân

Đại diện Tập đoàn Quốc tế Á Châu phát biểu tại buổi tặng mũ bảo hiểm

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết số mũ bảo hiểm được trao tặng sẽ được phân bổ cho các tổ công tác tuần tra, kiểm soát để trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang sử dụng mũ bảo hiểm không đúng quy cách, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp "tính mạng con người là trên hết" và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

2.000 mũ bảo hiểm Royal sẽ được trao tặng cho người dân Đà Nẵng

Ngay sau buổi tiếp nhận, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai trao tặng mũ bảo hiểm cho người dân tại chốt kiểm soát trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT dừng kiểm tra một số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, đồng thời tuyên truyền và trao tặng mũ bảo hiểm mới cho người dân.

Lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra một số phương tiện đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

Bất ngờ khi được nhận mũ bảo hiểm từ lực lượng chức năng, ông Lê Viết Thắng, trú tại phường An Thắng, cho biết ban đầu ông khá lo lắng khi bị CSGT yêu cầu dừng xe vì nghĩ mình vi phạm quy định giao thông. Sau khi được giải thích chiếc mũ đang sử dụng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và được tặng mũ mới, ông rất bất ngờ và cho biết đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng giải thích cho người dân về quy chuẩn mũ bảo hiểm

Và tặng mũ đạt chuẩn cho người dân

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân không chỉ sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà còn phải đội đúng cách, đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định khác như không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.



Tập đoàn Quốc tế Á Châu hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất và cung cấp mũ bảo hiểm hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu Asia, Royal, Roc, ACCap, JC Helmet và Royce.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống 4 nhà máy hiện đại tại Tây Ninh với hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động.