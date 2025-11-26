HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đà Nẵng: Vận động ngư dân chống khai thác IUU

Nam Trung

(NLĐO) - Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập các biên đội tàu tuần tra, kiểm soát thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU trên biển.

Ngày 26-11, tại xã Thăng An (TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phạt hành chính 657 vụ, khởi tố 2 vụ án liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh 1.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại hội nghị tuyên truyền

Tham dự chương trình có đại tá Trần Hồng Quế, đại tá Nguyễn Tiến Đức, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Phạt hành chính 657 vụ, khởi tố 2 vụ án liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh 2.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền bằng tờ rơi cho ngư dân

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 đã thông tin đến bà con ngư dân về tình hình vi phạm các quy định IUU thường gặp của một số chủ tàu, thuyền trưởng.

Phạt hành chính 657 vụ, khởi tố 2 vụ án liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh 3.

Phạt hành chính 657 vụ, khởi tố 2 vụ án liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh 4.

Trao tặng quà và cờ Tổ quốc cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Điển hình như vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản; không ghi chép nhật ký, báo cáo sản lượng khai thác không đúng quy định; sử dụng ngư cụ bị cấm; không lắp đặt, không bật thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển.

Phạt hành chính 657 vụ, khởi tố 2 vụ án liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh 5.

Ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU

Cũng tại buổi tuyên truyền, cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập các biên đội tàu tuần tra, kiểm soát thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU trên biển; qua đó đã xử phạt hành chính 657 vụ, trong đó khởi tố hình sự 2 vụ về tội danh "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã trao đổi với bà con ngư dân những quy định pháp luật liên quan đến IUU và tổ chức cho bà con ký cam kết không vi phạm đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, cũng như không tiếp tay, môi giới hay hỗ trợ cho các hoạt động khai thác bất hợp pháp.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 80 suất quà (trị giá 40 triệu đồng) tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Thăng An.

cảnh sát biển ban Tuyên giáo phạt hành chính cảnh sát biển việt nam biển Việt Nam bất hợp pháp khai thác hải sản
