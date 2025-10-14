HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

Vùng Cảnh sát biển 2 kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Philippines

H. Định

(NLĐO) - Chuyến thăm của Vùng Cảnh sát biển 2 góp phần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và gìn giữ hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Từ ngày 1 đến ngày 14-10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cebu, Philippines.

Vùng Cảnh sát biển 2 kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Philippines - Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham quan Trung tâm điều hành hàng hải Khu vực Trung tâm Viasayas

Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại thường niên nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG), đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực thi pháp luật trên biển, nâng cao năng lực phối hợp trong xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn hàng hải trong khu vực.

Trong thời gian làm việc tại Philippines, đoàn đã tổ chức các hoạt động chào xã giao với chính quyền thành phố Cebu; tới thăm Trụ sở Khu vực Trung tâm Viasayas; tham gia hội nghị song phương và luyện tập chung với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines trên biển.

Tại các buổi làm việc, hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đặc biệt là hoạt động phối hợp tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh, chia sẻ thông tin về an ninh, an toàn hàng hải, cũng như hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ - cứu nạn trên biển. Hai lực lượng cũng trao đổi đánh giá toàn diện các nội dung hợp tác giữa hai lực lượng trong năm 2025 và đề ra phương hướng hợp tác năm 2026.

Vùng Cảnh sát biển 2 kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Philippines - Ảnh 2.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lên đường hỗ trợ người dân bị thiệt hại do động đất tại thành phố Bogo, tỉnh Cebu

Vùng Cảnh sát biển 2 kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Philippines - Ảnh 3.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyến công tác đối ngoại tại Philippines

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Đoàn công tác cũng đã phối hợp cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Khu vực trung tâm Viasayas hỗ trợ người dân Philippines chịu ảnh hưởng bởi động đất tại thành phố Bogo, phía bắc tỉnh Cebu. Đoàn công tác đã hỗ trợ 800 kg gạo, 10 thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc cho hơn 100 lượt người dân tại khu vực bị nạn.

Phát biểu kết thúc chuyến công tác, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bộ Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Khu vực trung tâm Viasayas; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, các nội dung phối hợp trong thời gian tới sẽ được triển khai hiệu quả, thực chất và ngày càng mở rộng. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền của mỗi quốc gia trên biển, đồng thời giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực Biển Đông.

