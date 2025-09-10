Đà Nẵng với khát vọng của người dân: Hiện đại – Nghĩa tình – Hướng đến người dân

Những ngày đầu tháng 9, không khí tại Đà Nẵng thêm rộn ràng khi các tuyến đường rợp cờ hoa, pano chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiều người dân, từ công nhân, tiểu thương, giáo viên, cán bộ hưu trí đến sinh viên, đều bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát sao những nội dung của báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

Điểm chung dễ nhận thấy trong tâm tư nhân dân là kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, bảo đảm cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn, từ môi trường, hạ tầng đô thị, việc làm, đến y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Kỳ vọng một Đà Nẵng thông minh, xanh sạch đẹp

Môi trường sống luôn là vấn đề được nhiều người dân nhắc đến khi nói về khát vọng đối với thành phố. Với một đô thị ven biển, du lịch và dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, chất lượng môi trường càng trở thành yếu tố quyết định.

Bà Nguyễn Kim Hoa (trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho rằng: "Đà Nẵng ngày càng phát triển, khách du lịch đông hơn. Nhưng điều tôi mong là thành phố chú trọng giữ gìn môi trường, xử lý rác thải, nước thải tốt hơn. Nếu môi trường trong lành, sạch đẹp, người dân được hưởng lợi đầu tiên, sau đó là du khách".

Trong khi đó, anh Phan Văn Khánh (kỹ sư tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh), nói rằng anh kỳ vọng Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. "Một thành phố thông minh không chỉ dừng ở các dịch vụ công trực tuyến, mà còn phải có hệ thống giám sát môi trường, giao thông, y tế, cảnh báo thiên tai… Cạnh đó, người trẻ như chúng tôi đang rất trông chờ các dự án như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính,… đi vào hoạt động, để mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập", anh Khánh chia sẻ.

Trong báo cáo chính trị trình tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quan điểm: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

"Phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2025-2030 phù hợp với Chiến lược phát triển phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển ngành quốc gia, kế hoạch phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; theo định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển. Phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; quản trị, điều hành thông minh. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo; quan tâm đầu tư phát triển vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng đô thị sinh thái, hiện đại và thành phố đáng sống", báo cáo nêu rõ.

Điều này khiến nhiều người dân tin tưởng thành phố đang đi đúng hướng, chỉ cần kiên định và quyết liệt trong triển khai sẽ biến khát vọng thành hiện thực.

Mở rộng "lưới an sinh", chăm lo cho người dân thành phố

Nếu môi trường là kỳ vọng hàng đầu, thì an sinh xã hội, y tế, giáo dục và việc làm lại là nhu cầu thường trực gắn với đời sống hàng ngày của người dân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) mong muốn thành phố tiếp tục đầu tư hơn nữa cho giáo dục, từ cơ sở vật chất đến chế độ cho giáo viên. "Giáo dục chất lượng sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực tốt, phục vụ sự phát triển của Đà Nẵng. Quan trọng hơn, người dân có niềm tin rằng con em mình sẽ được học trong môi trường tốt, công bằng", chị Nhàn bày tỏ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Trí (trú phường Ngũ Hành Sơn) cho hay qua đợt dịch Covid-19, ngành y tế đã thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo đời sống nhân dân. "Tôi mong thành phố nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, giảm tải cho bệnh viện lớn. Xây dựng thêm các trung tâm y tế hiện đại, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà không cần đi xa", bà Nguyễn Thị Trí bày tỏ.

Người cao tuổi cũng gửi gắm niềm tin rằng thành phố sẽ chăm lo chu đáo cho người yếu thế. Bà Lê Thị Thu (72 tuổi, phường Hòa Cường Nam) xúc động nói: "Người già, người neo đơn, người khuyết tật… rất cần sự quan tâm. Tôi tin rằng với tinh thần 'nghĩa tình', thành phố sẽ có thêm nhiều chính sách nhân văn, để ai cũng cảm thấy mình được trân trọng, được sống trong sự sẻ chia".