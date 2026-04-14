Chiều 14-4, ông Hoàng Bình Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã triển khai xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe sai quy định sau phản ánh của Báo Người Lao Động .

Theo ông Thuận, ngay khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm. Qua rà soát, địa bàn vẫn còn 4 vị trí tái lấn chiếm vỉa hè sau đợt ra quân trước đó.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các ô tô đỗ sai quy định tại đường Trần Quang Diệu

Vỉa hè đường Vũ Văn Dũng ngày 13-4 (ảnh trái) và ngày 14-4 (ảnh phải). Cơ quan chức năng phường An Hải đã xử lý các ô tô đỗ trên vỉa hè

Trung tâm đã phối hợp Công an phường kiểm tra, lập biên bản và dán thông báo vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp ô tô đậu, đỗ sai quy định trên đường Vũ Văn Dũng và khu vực quanh chung cư Monarchy.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các điểm nóng, tạm giữ nhiều bàn ghế, biển hiệu vi phạm, yêu cầu các hộ dân, cơ sở kinh doanh cam kết không tái lấn chiếm; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhằm đảm bảo trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng phường An Hải yêu cầu các hộ dân, cơ sở kinh doanh cam kết không tái lấn chiếm

Thời gian tới, UBND phường An Hải sẽ bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm.

Trước đó, ghi nhận ngày 13-4 cho thấy, sau gần nửa tháng ra quân lập lại trật tự vỉa hè toàn TP Đà Nẵng, một số tuyến phố đã thông thoáng, song nhiều khu vực vẫn còn lộn xộn.

Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, trước sảnh chung cư Monarchy đã không còn tình trạng đậu, đỗ ô tô lộn xộn

Phường An Hải sẽ bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm

Tại phường An Hải, khu vực quanh chung cư Monarchy và các tuyến Trần Hưng Đạo, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng vẫn xảy ra tình trạng ô tô đậu kín vỉa hè, hàng quán lấn chiếm, gây cản trở lối đi bộ. Tuyến Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cũng còn tình trạng xe đỗ lộn xộn, vỉa hè bị chiếm dụng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, TP Đà Nẵng bắt đầu ra quân lập lại trật tự vỉa hè từ cuối tháng 3 với nhiều giải pháp như cấm đặt biển hiệu, vật dụng trên vỉa hè; xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; tổ chức sử dụng vỉa hè hợp lý theo bề rộng nhằm đảm bảo lối đi thông thoáng. Lộ trình được chia làm 3 giai đoạn, trong đó tháng 4 là thời điểm tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm, sau giai đoạn tuyên truyền trước đó. Thành phố dự kiến sau tháng 4 sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp nhằm giữ vững trật tự đô thị, hướng đến xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo ấn tượng tốt với du khách.





