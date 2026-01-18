HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đa nhiệm, kiêm nhiệm trở thành xu hướng mới trên thị trường lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đa nhiệm giúp tối ưu nhân sự nhưng dễ đẩy người lao động vào quá tải do thiếu nguồn lực và ghi nhận

Trong làn sóng tái cấu trúc và tinh gọn bộ máy, nhiều doanh nghiệp lựa chọn tối ưu nguồn lực bằng cách giao thêm đầu việc cho người lao động. Từ đó, đa nhiệm, kiêm nhiệm dần trở thành một xu hướng rõ nét trên thị trường lao động. 

Không ít người lao động phải đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và duy trì vị trí trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đa nhiệm, kiêm nhiệm trở thành xu hướng mới trên thị trường lao động - Ảnh 1.

Người lao động đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc trong bối cảnh doanh nghiệp tinh gọn bộ máy. Nguồn: Pixabay

Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025 – 2026 do Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam (TP Hà Nội) vừa công bố, đa nhiệm, kiêm nhiệm là một trong những xu hướng đáng chú ý, đặc biệt tập trung ở nhóm ngành Nhân sự – Hành chính. 

Đáng nói, 5 vị trí có tỉ lệ đa nhiệm,kiêm nhiệm cao nhất đều thuộc nhóm ngành này. Trong đó, Quản lý nhân tài & Phát triển tổ chức dẫn đầu với 28%, tiếp theo là Nhân sự tổng hợp với 17%. 

Thực tế này phản ánh đặc thù của lĩnh vực nhân sự – nơi yêu cầu linh hoạt, hỗ trợ đa vai trò và xử lý nhiều đầu việc cùng lúc ngày càng được doanh nghiệp đề cao.

Đa nhiệm, kiêm nhiệm trở thành xu hướng mới trên thị trường lao động - Ảnh 2.

Các áp lực người lao động gặp phải khi làm việc đa nhiệm. kiêm nhiệm. Nguồn: TopCV

Tuy nhiên, đi kèm với xu hướng này là áp lực không nhỏ đối với người lao động. 

Báo cáo của TopCV chỉ ra ba thách thức lớn nhất mà người lao động đa nhiệm phải đối mặt gồm: thiếu thời gian tập trung vào chuyên môn chính (24,3%), khối lượng công việc quá tải (15,7%) và không được ghi nhận xứng đáng với phần việc đảm nhận thêm (15,7%). 

Khi khối lượng và trách nhiệm công việc gia tăng nhưng nguồn lực, thời gian và cơ chế ghi nhận không tương xứng, không ít người lao động rơi vào trạng thái quá tải kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc, sức khỏe tinh thần và mức độ gắn bó với doanh nghiệp

Đa nhiệm, kiêm nhiệm trở thành xu hướng mới trên thị trường lao động - Ảnh 3.

Lao động trẻ chấp nhận đa nhiệm nhưng sẵn sàng dịch chuyển nếu thiếu lộ trình phát triển và ghi nhận xứng đáng. Nguồn: TopCV

Đáng chú ý, tâm lý tiếp nhận đa nhiệm giữa các thế hệ lao động có sự khác biệt rõ rệt. Hơn một nửa Gen X (57,1%) bày tỏ sự không hài lòng khi phải kiêm nhiệm nhiều vai trò. Trong khi đó, 59,3% Gen Z dù chấp nhận thực trạng đa nhiệm ở thời điểm hiện tại nhưng cho biết sẵn sàng tìm kiếm công việc mới trong vòng 6–12 tháng tới. 

Sự khác biệt này cho thấy, nếu thế hệ lao động lớn tuổi có xu hướng chấp nhận áp lực như một phần tất yếu của công việc, thì lao động trẻ lại đề cao sự cân bằng, cơ hội phát triển và giá trị ghi nhận, đồng thời không ngại dịch chuyển để tìm kiếm môi trường phù hợp hơn. 

Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân lý giải tỉ lệ chủ động thay đổi công việc cao ở nhóm Gen Z trong thời gian gần đây.


Đa nhiệm không thể chỉ là “làm thêm việc”

Ở góc nhìn tích cực, TopCV nhận định đa nhiệm, kiêm nhiệm có thể trở thành cơ hội để người lao động khẳng định năng lực, mở rộng kỹ năng và đảm nhận những trọng trách lớn hơn khi được tổ chức tin tưởng. 

Tuy nhiên, để chuyển hóa áp lực thành động lực, doanh nghiệp và các cấp quản lý cần làm rõ phạm vi công việc, lộ trình phát triển và giá trị thực chất của các nhiệm vụ tăng thêm, đi kèm cơ chế ghi nhận và đãi ngộ phù hợp. 

Chỉ khi đó, đa nhiệm mới thực sự trở thành giải pháp nâng cao hiệu suất, thay vì là nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất mãn và xu hướng dịch chuyển nhân sự trong dài hạn.

thị trường lao động Gen Z kiêm nhiệm người lao động đa nhiệm
