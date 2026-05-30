Đa sắc màu sinh viên hội tụ tại Vòng tìm kiếm THE TVFACE UNIVERSITY 2026

Các ứng viên tự tin chia sẻ những góc nhìn của mình tại cuộc thi

Trong những ngày cuối tháng 5-2026, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, vòng Tìm kiếm của The TVFACE University 2026 chính thức diễn ra, quy tụ nhiều sinh viên đến từ 28 đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn TP HCM.

Là phiên bản đặc biệt dành riêng cho sinh viên của dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE, The TVFACE University 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE triển khai, hướng đến hành trình tìm kiếm - đào tạo - thử thách - vinh danh những bạn trẻ đam mê dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung số.

Đồng hành cùng các ứng viên tại vòng casting là Ban Giám khảo gồm nhà báo Lê Quỳnh Trâm, MC - Nhà sản xuất Phạm Thanh và MC - Nhà sản xuất Trọng Hiền.

Tìm sự đồng cảm sâu sắc

Buổi casting diễn ra với nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu truyền cảm hứng. Các ứng viên lần lượt trải qua hai phần thử thách gồm phần "Hô tên - giới thiệu bản thân" và phần "Trình bày cá nhân" với ba từ khóa chính: "Quê hương", "Thành phố Hồ Chí Minh" và "Giảng đường đại học".

Thông qua những thử thách này, Ban Giám khảo mong muốn tìm kiếm những gương mặt có khả năng làm chủ sân khấu, tư duy nội dung tốt, bản lĩnh thể hiện quan điểm cá nhân và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả.

Đặc biệt, nhiều phần trình bày gây ấn tượng khi khai thác góc nhìn rất gần gũi của sinh viên hôm nay: câu chuyện áp lực đồng trang lứa, hành trình sống xa nhà, khát vọng phát triển bản thân tại TP.HCM, tình yêu với giảng đường đại học hay mong muốn dùng tiếng nói để lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả format Gương mặt truyền hình - The TVFACE, phiên bản The TVFACE University 2026 giao lưu với các ứng viên

Đặc biệt, sự hiện diện của anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM và anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng, sự động viên và kỳ vọng dành cho các bạn ứng viên trẻ.

Phát biểu tại vòng Tìm kiếm, anh Nguyễn Đăng Khoa mong muốn The TVFACE University 2026 sẽ trở thành nơi tìm kiếm những sinh viên yêu thích nghề dẫn chương trình, có khả năng truyền cảm hứng và trở thành tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ tại chính ngôi trường mình đang theo học.

Anh chia sẻ: "Tôi mong các bạn không chỉ thể hiện kỹ năng, mà còn lan tỏa được tình yêu và khát vọng của sinh viên TP.HCM. Khi thật sự lắng nghe và cảm nhận, các bạn mới có thể kể những câu chuyện tích cực, truyền đi niềm tin, sự năng động của tuổi trẻ thành phố và trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn sinh viên xung quanh".

Những thông điệp yêu thương

Gửi gắm thông điệp đến các ứng viên trước vòng casting, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM - chia sẻ: "Đối với các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, tôi hy vọng các bạn sẽ lĩnh hội thật tốt những góp ý, nhận xét chuyên môn từ Ban Giám khảo để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Tôi cũng mong trong những mùa giải tiếp theo, chương trình sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn, tạo thêm không gian kết nối để sinh viên ở các khu vực mới như Bình Dương, Vũng Tàu có cơ hội tham gia và trải nghiệm tại trung tâm thành phố.

Nhà báo Quỳnh Trâm giao lưu với các ứng viên

Trong thời gian tới, hy vọng chương trình sẽ tiếp tục phối hợp cùng Thành Đoàn để triển khai ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau, tìm kiếm những gương mặt trẻ có khả năng truyền đạt, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Chúc tất cả các bạn sẽ có một kỳ thi thật thành công".

Theo nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả format Gương mặt truyền hình - The TVFACE, phiên bản The TVFACE University 2026 được xây dựng như một hành trình nghề nghiệp thực tế dành cho sinh viên, nơi các bạn không chỉ học kỹ năng dẫn chương trình mà còn được tiếp cận môi trường sáng tạo nội dung đa nền tảng, tư duy truyền thông hiện đại và các giá trị cộng đồng.

Các ứng viên hứa hẹn mang lại nhiều thành quả mới cho chặng đường phía trước khi đến với cuộc thi năm nay

Kết thúc vòng tìm kiếm , Top 30 ứng viên xuất sắc nhất sẽ chính thức bước vào hành trình đào tạo tại TVFACE Campus.