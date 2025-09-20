HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đã tìm thấy tài xế "đi vào đường cấm" trên cầu Bình Lợi, TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Cộng đồng mạng bức xúc từ video xe buýt đi đường cấm cầu Bình Lợi, CSGT đã tiến hành xác minh, xử phạt tài xế.

Ngày 20-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa lập biên bản tài xế Bình (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vì hành vi lái xe buýt đi vào đường cấm.

Đã tìm thấy tài xế "đi vào đường cấm" trên cầu Bình Lợi, TP HCM- Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại xe buýt biển số 50H-36995 đi vào đường cấm trên cầu Bình Lợi lúc 8 giờ 17 sáng 16-9.

Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc xác minh mời đại diện công ty xe buýt cùng tài xế Bình đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, đại diện công ty và tài xế Bình xác nhận vụ việc trên.

Cảnh sát sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Bình lỗi đi vào đường có biển báo nội dung cấm đi vào đối với loại phường tiện đang điều khiển. Đồng thời yêu cầu tài xế Bình cam kết không tái phạm chấp hành nghiêm luật giao thông và quy định.

Theo quy định, tài xế Bình sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B

Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B

(NLĐO) - Tuyến xe buýt 60-5 kết nối KTX khu B- Biên Hòa chính thức hoạt động, kịp thời giải tỏa áp lực đi lại sau khi tuyến 33 bị cắt ngắn lộ trình.

Ám ảnh với video xe buýt chạy "ẩu" suýt gây tai nạn ở TP HCM

(NLĐO) - Dù không được chạy đè lên vạch liền màu trắng song xe buýt số 56 vẫn bất chấp, suýt gây tai nạn.

Từ tin báo của người dân, tài xế lái xe buýt vượt ẩu ở Đồng Nai bị xử lý

(NLĐO) - Lái xe buýt “vượt ẩu” trên Quốc lộ 20 đã bị lập biên bản xử phạt với lỗi “đi không đúng làn đường quy định”.

cộng đồng mạng xe buýt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo