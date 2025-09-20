Ngày 20-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa lập biên bản tài xế Bình (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vì hành vi lái xe buýt đi vào đường cấm.

Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại xe buýt biển số 50H-36995 đi vào đường cấm trên cầu Bình Lợi lúc 8 giờ 17 sáng 16-9.

Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc xác minh mời đại diện công ty xe buýt cùng tài xế Bình đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, đại diện công ty và tài xế Bình xác nhận vụ việc trên.

Cảnh sát sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Bình lỗi đi vào đường có biển báo nội dung cấm đi vào đối với loại phường tiện đang điều khiển. Đồng thời yêu cầu tài xế Bình cam kết không tái phạm chấp hành nghiêm luật giao thông và quy định.

Theo quy định, tài xế Bình sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.