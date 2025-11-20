Giá bạc hôm nay 20-11: Bạc Phú Quý gây bất ngờ

Sáng 20-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,938 triệu đồng/lượng, bán ra 1,989 triệu đồng/lượng, giảm 3.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Ngược lại, Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giá bạc tăng bỏ xa mốc 2 triệu đồng/lượng, quanh 1,972 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 2,033 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 17.000 đồng mỗi lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc miếng loại 1 lượng cũng vượt xa mốc 2 triệu đồng/lượng, dao động từ 2,023 triệu đồng tới 2,058 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước có sự cách biệt đáng kể giữa các thương hiệu.

Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước mỗi nơi một giá

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tăng tiếp sau khi vượt mốc tâm lý 50 USD/ounce. Lúc 10 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 51,5 USD/ounce, tăng 0,25% so với phiên trước.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC), kim loại quý này đang có nhiều yếu tố hỗ trợ để có thể tiếp tục đi lên.

Giá bạc được kỳ vọng tiếp tục ổn định ở mức cao trong thời gian tới. Dù chưa bị đánh thuế như một kim loại quý nhưng mối đe dọa về thuế nhập khẩu bạc vẫn chưa biến mất, vì mới đây Mỹ đã chính thức đưa bạc vào Danh sách Khoáng sản Quan trọng năm 2025. Nếu bạc bị đánh thuế trong bối cảnh nhu cầu cho đầu tư và sản xuất công nghiệp ở mức cao, giá có thể tăng tiếp.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,64 triệu đồng/lượng, cao hơn giá bạc trong nước khoảng 24%.



