Quốc tế

Đặc nhiệm Israel thực hiện sứ mệnh “ngoài sức tưởng tượng” ở Iran?

Huệ Bình

(NLĐO) – Theo tiết lộ của Tư lệnh Không quân Israel, các đơn vị đặc nhiệm có thể đang hoạt động tại Iran, “thực hiện những sứ mệnh ngoài sức tưởng tượng”.

Tối 4-3, Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar, cho biết trong thư gửi cấp dưới về chiến dịch "Roaring Lion" (tạm dịch: Sư tử gầm) tại Iran: "Các thành viên từ các đơn vị đặc nhiệm của không quân đang thực hiện những nhiệm vụ phi thường có thể kích thích trí tưởng tượng".

Với trang Ynet News, nhận định này có thể ngầm ý rằng các đặc nhiệm từ đơn vị tinh nhuệ Shaldag của Israel đang hoạt động trên lãnh thổ Iran.

Ông Bar khẳng định: "Ngay từ đòn đánh mở màn, chúng ta đã tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Nhờ tình báo chính xác và công nghệ hiện đại, chúng ta đã làm chủ bầu trời Tehran, tấn công trực diện vào các cơ quan đầu não và trung tâm chỉ huy của họ".

Đặc nhiệm Israel thực hiện sứ mệnh “ngoài sức tưởng tượng” trên đất Iran? - Ảnh 1.

Thành viên đội đặc nhiệm Shaldag. Ảnh: IDF

"Chúng ta tiếp tục nhắm mục tiêu vào các trận địa hỏa lực, cơ sở hạ tầng và năng lực chiến lược của đối phương, với mục tiêu giảm thiểu các đợt bắn phá bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone), làm gián đoạn việc phóng chúng về phía hậu phương của Israel và bảo vệ người dân của chúng ta" - ông cho biết thêm.

Theo Tư lệnh Không quân Israel, "áp lực dồn dập đang mang lại kết quả rõ rệt. Đó là hỏa lực của đối phương suy giảm, năng lực chiến đấu bị thiệt hại nặng nề và sức mạnh quân sự của họ đang dần kiệt quệ. Trong khi đó, ưu thế trên không của chúng ta ngày càng tuyệt đối và vững chắc".

Trước đây, vào cuối tháng 6, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, từng tiết lộ các lực lượng đặc nhiệm mặt đất (không chỉ các điệp viên Mossad (cơ quan tình báo của Israel) đã hoạt động bí mật tại Iran, trong chiến dịch 12 ngày mang tên "Rising Lion" (tạm dịch: Sư tử trỗi dậy).

Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố về chiến dịch "Rising Lion": "Chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn bầu trời Iran và mọi khu vực tác chiến nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa không quân, các đơn vị đặc nhiệm mặt đất và những chiến thuật lừa địch hiểm hóc".

Có thể hiểu ông Zamir đang đề cập đến các đơn vị biệt kích tinh nhuệ được triển khai bí mật tại Iran để chỉ thị mục tiêu, thu thập tình báo và thực hiện các kế hoạch nghi binh giúp không quân tác chiến thuận lợi.

Hoạt động này phối hợp chặt chẽ với các điệp viên Mossad trên lãnh thổ Iran - những người đã công khai các video chưa từng có về việc dùng hệ thống tấn công chính xác tiêu diệt phòng không Iran. Các vũ khí này được tình báo Israel đưa vào Iran từ trước.

Ngoài ra, Mossad còn trực tiếp dùng máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công các trận địa tên lửa và bệ phóng ngay tại khu vực Tehran.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 5-3: Đòn hủy diệt của Mỹ - Israel với hải quân Iran

Điểm nóng xung đột ngày 5-3: Đòn hủy diệt của Mỹ - Israel với hải quân Iran

(NLĐO) - Hình ảnh vệ tinh xác nhận lực lượng Mỹ và Israel đã phá hủy gần như hoàn toàn hạm đội hải quân Iran tại vịnh Oman sau các đòn không kích.

Lầu Năm Góc tuyên bố đánh chìm chiến hạm Iran, bắt "thủ lĩnh nhóm ám sát ông Donald Trump"

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ sẽ dành tất cả thời gian cần thiết để chống lại Iran.

Nỗ lực hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi cho rằng vẫn còn các lựa chọn ngoại giao khả thi để xuống thang căng thẳng ở Trung Đông

Israel Mỹ - Iran Tehran đặc nhiệm tinh nhuệ
