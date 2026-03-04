HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lầu Năm Góc tuyên bố đánh chìm chiến hạm Iran, bắt "thủ lĩnh nhóm ám sát ông Donald Trump"

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ sẽ dành tất cả thời gian cần thiết để chống lại Iran.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth hôm 4-3 cho biết Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran bằng ngư lôi trong vùng biển quốc tế, trong bối cảnh nước này tăng cường oanh tạc cùng với Israel nhằm vào lực lượng an ninh Iran và các biểu tượng quyền lực khác trong khu vực.

Ông Hegseth cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên dạng này kể từ Thế chiến II, đồng thời tuyên bố “Hải quân Iran đang nằm im lìm dưới đáy vịnh Ba Tư” nhưng không đề cập cụ thể con tàu nào.

Mỹ tuyên bố đánh chìm chiến hạm Iran bằng ngư lôi - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: AP

Phát biểu từ phòng họp báo của Lầu Năm Góc, ông Hegseth cũng cho biết thêm nhiều lực lượng, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, sẽ sớm đến khu vực Trung Đông; đồng thời khẳng định Mỹ "sẽ dành tất cả thời gian cần thiết để bảo đảm đạt được thành công".

"Bạn có thể nói là 4 tuần nhưng cũng có thể là 6, 8 hoặc 3 tuần. Cuối cùng, chúng tôi sẽ quyết định tốc độ và nhịp độ" - người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố.

Mặc dù vậy, ông Hegseth cũng thừa nhận rằng Mỹ không thể chống lại tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

"Chúng tôi đẩy mạnh mọi hệ thống chống máy bay không người lái có thể, không tiếc chi phí hay khả năng nào cả" - ông nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng quân đội đã sử dụng các loại vũ khí tiên tiến hơn vào giai đoạn đầu của chiến dịch nhưng hiện chuyển sang sử dụng bom trọng lực vì Mỹ đã kiểm soát được không phận Iran.

Ông cũng khẳng định kho dự trữ các loại vũ khí tiên tiến này vẫn "cực kỳ lớn" và Mỹ đang giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Iran một cách “quyết định, tàn khốc và không khoan nhượng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thoát khỏi một vụ ám sát hụt

Theo Mirror, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố một nhóm sát thủ của Iran đã "âm mưu ám sát ông Donald Trump" nhưng thủ lĩnh nhóm này đã bị lực lượng Mỹ truy lùng và tiêu diệt.

"Iran đã cố gắng ám sát Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump đã có được nụ cười chiến thắng cuối cùng" - ông Hegseth cho biết.

Tin liên quan

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, hơn 100 người mất tích

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, hơn 100 người mất tích

(NLĐO) - Sri Lanka ngày 4-3 đã cứu hộ một tàu chiến Iran gặp nạn ngoài khơi bờ biển nước này, trong đó có hơn 100 người vẫn còn mất tích.

Vết nứt ở Washington giữa cuộc chiến với Iran

(NLĐO) - Nội các Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mâu thuẫn về lý do dẫn tới cuộc chiến với Iran, khi Ngoại trưởng Marco Rubio ám chỉ Israel đẩy Mỹ vào xung đột.

F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

(NLĐO) - Phía Israel tuyên bố một chiếc F-35l của nước này vừa bắn hạ chiến đấu cơ YAK-130 của Iran.

