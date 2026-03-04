Lầu Năm Góc tuyên bố đánh chìm chiến hạm Iran, bắt "thủ lĩnh nhóm ám sát ông Donald Trump"

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth hôm 4-3 cho biết Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran bằng ngư lôi trong vùng biển quốc tế, trong bối cảnh nước này tăng cường oanh tạc cùng với Israel nhằm vào lực lượng an ninh Iran và các biểu tượng quyền lực khác trong khu vực.

Ông Hegseth cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên dạng này kể từ Thế chiến II, đồng thời tuyên bố “Hải quân Iran đang nằm im lìm dưới đáy vịnh Ba Tư” nhưng không đề cập cụ thể con tàu nào.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: AP

Phát biểu từ phòng họp báo của Lầu Năm Góc, ông Hegseth cũng cho biết thêm nhiều lực lượng, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, sẽ sớm đến khu vực Trung Đông; đồng thời khẳng định Mỹ "sẽ dành tất cả thời gian cần thiết để bảo đảm đạt được thành công".

"Bạn có thể nói là 4 tuần nhưng cũng có thể là 6, 8 hoặc 3 tuần. Cuối cùng, chúng tôi sẽ quyết định tốc độ và nhịp độ" - người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố.

Mặc dù vậy, ông Hegseth cũng thừa nhận rằng Mỹ không thể chống lại tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

"Chúng tôi đẩy mạnh mọi hệ thống chống máy bay không người lái có thể, không tiếc chi phí hay khả năng nào cả" - ông nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng quân đội đã sử dụng các loại vũ khí tiên tiến hơn vào giai đoạn đầu của chiến dịch nhưng hiện chuyển sang sử dụng bom trọng lực vì Mỹ đã kiểm soát được không phận Iran.

Ông cũng khẳng định kho dự trữ các loại vũ khí tiên tiến này vẫn "cực kỳ lớn" và Mỹ đang giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Iran một cách “quyết định, tàn khốc và không khoan nhượng”.