Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương

Trong khi đất liền rộn ràng đón Tết, Tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt hàng nghìn hải lý, lên đường tham dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 tại Ấn Độ.

Hành trình làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng giữa trùng khơi khiến cái Tết của những người lính biển năm nay diễn ra sớm hơn, nhưng vẫn đong đầy không khí ấm áp và truyền thống.

Các chiến sĩ trang trí cây mai vàng, điểm tô sắc xuân và thêm hương vị ngày Tết trên con tàu giữa biển xa.

Dưới bầu trời xa xứ, giữa mênh mông Ấn Độ Dương, cán bộ, chiến sĩ trên tàu tổ chức đón giao thừa sớm để bảo đảm tiến độ luyện tập, chuẩn bị cho các nội dung diễn tập. Không có pháo hoa, không có cảnh sum họp gia đình, song Tết trên tàu vẫn rộn ràng với sắc đào, sắc mai tượng trưng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu thi đua được bố trí trang nghiêm, tạo nên không gian Xuân đặc biệt giữa biển khơi.

Các cán bộ, chiến sĩ quây quần gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ Tết cổ truyền của dân tộc ngay trên boong tàu, gìn giữ hương vị xuân giữa trùng khơi

Các hoạt động chuẩn bị Tết được triển khai chu đáo, từ gói bánh chưng, trang trí khu sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm tất niên đến tổ chức giao lưu văn nghệ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đảm nhận một phần việc, cùng nhau tạo nên không khí như một đại gia đình. Những câu chuyện về quê hương, gia đình được sẻ chia trong tiếng cười rôm rả, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, tiếp thêm động lực để mọi người vững vàng nơi đầu sóng.

Đêm giao thừa sớm trên tàu diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Những bài hát về quê hương, người lính biển vang lên giữa tiếng vỗ tay, xen lẫn các hoạt động hái hoa dân chủ, chúc Tết và lì xì đầu năm của thủ trưởng đoàn công tác. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ trong hải trình làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, để lại nhiều cảm xúc với từng thành viên.

Dù đang tham dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 tại Ấn Độ nhưng cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân vẫn tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, cho biết việc tham gia diễn tập lần này là niềm vinh dự, đồng thời thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng hải quân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Đây cũng là lần thứ tư Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập MILAN tại Ấn Độ.

Thông qua diễn tập, lực lượng Hải quân các nước có dịp tăng cường phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các thách thức an ninh hàng hải, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và ổn định khu vực. Đón xuân mới giữa đại dương, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.