HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương

G.Nam

(NLĐO) - Từ nơi biển xa, những lời chúc mừng năm mới đã được gửi về đất liền, mang theo niềm tin và khát vọng bình yên trong năm mới

Trong khi đất liền rộn ràng đón Tết, Tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt hàng nghìn hải lý, lên đường tham dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 tại Ấn Độ. 

Hành trình làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng giữa trùng khơi khiến cái Tết của những người lính biển năm nay diễn ra sớm hơn, nhưng vẫn đong đầy không khí ấm áp và truyền thống.

Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương - Ảnh 1.

Các chiến sĩ trang trí cây mai vàng, điểm tô sắc xuân và thêm hương vị ngày Tết trên con tàu giữa biển xa.

Dưới bầu trời xa xứ, giữa mênh mông Ấn Độ Dương, cán bộ, chiến sĩ trên tàu tổ chức đón giao thừa sớm để bảo đảm tiến độ luyện tập, chuẩn bị cho các nội dung diễn tập. Không có pháo hoa, không có cảnh sum họp gia đình, song Tết trên tàu vẫn rộn ràng với sắc đào, sắc mai tượng trưng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu thi đua được bố trí trang nghiêm, tạo nên không gian Xuân đặc biệt giữa biển khơi.

Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương - Ảnh 2.

Các cán bộ, chiến sĩ quây quần gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ Tết cổ truyền của dân tộc ngay trên boong tàu, gìn giữ hương vị xuân giữa trùng khơi

Các hoạt động chuẩn bị Tết được triển khai chu đáo, từ gói bánh chưng, trang trí khu sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm tất niên đến tổ chức giao lưu văn nghệ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đảm nhận một phần việc, cùng nhau tạo nên không khí như một đại gia đình. Những câu chuyện về quê hương, gia đình được sẻ chia trong tiếng cười rôm rả, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, tiếp thêm động lực để mọi người vững vàng nơi đầu sóng.

Đêm giao thừa sớm trên tàu diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Những bài hát về quê hương, người lính biển vang lên giữa tiếng vỗ tay, xen lẫn các hoạt động hái hoa dân chủ, chúc Tết và lì xì đầu năm của thủ trưởng đoàn công tác. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ trong hải trình làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, để lại nhiều cảm xúc với từng thành viên.

Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương - Ảnh 3.

Dù đang tham dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 tại Ấn Độ nhưng cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân vẫn tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, cho biết việc tham gia diễn tập lần này là niềm vinh dự, đồng thời thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng hải quân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Đây cũng là lần thứ tư Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập MILAN tại Ấn Độ.

Thông qua diễn tập, lực lượng Hải quân các nước có dịp tăng cường phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các thách thức an ninh hàng hải, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và ổn định khu vực. Đón xuân mới giữa đại dương, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin liên quan

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

(NLĐO) - Ngày 28-1, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn hơn 500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị bầu cử cho lực lượng trên biển

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu các đơn vị chủ động, chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là với lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển

Vùng 2 Hải quân trao “Nhà đồng đội” tại TPHCM

(NLĐO) - Vùng 2 Hải quân phối hợp địa phương, doanh nghiệp bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân khó khăn, lan tỏa nghĩa tình đồng chí, đồng đội

Ấn Độ Dương Vùng 2 Hải quân Tết cổ truyền sắc xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo