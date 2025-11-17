Đặc sản quê hương Đất Đỏ

Gói bánh tét đã trở thành nghề truyền thống suốt nhiều thập niên và được người dân Đất Đỏ, TP HCM làm bán quanh năm, đã trở thành đặc sản của quê hương mà du khách đến đây ai cũng muốn mang về làm quà.

Bí quyết riêng để có những đòn bánh tét ngon

Buổi chiều, trong khuôn viên đình chùa Thạnh Mỹ, khu phố Thanh Long, xã Đất Đỏ, TP HCM, các bà, các chị quây quần gói bánh tét. Bà Bùi Thị Kim Hồng cho biết, nhóm bà gồm 3 người, thường gói bánh tét để bán vào những ngày rằm, đám giỗ, Tết theo đặt hàng của khách.

Sau nhiều năm làm nghề gói bánh tét, bà Hồng đã rút ra kinh nghiệm và bí quyết riêng để có những đòn bánh tét ngon. Theo đó, đậu xanh chà vỏ được nấu chín rồi quết thật mịn, phi với hành tím cho thơm. Thịt ba rọi thì để nguyên thớ thịt mỏng, dài gần bằng đòn bánh rồi ướp cùng bột nêm, muối, tiêu, bột ngọt, hành lá đâm nhuyễn… Nếp sáp miền Tây được ngâm với nước lá dứa vừa để tạo màu xanh vừa tạo mùi thơm cho đòn bánh thêm hấp dẫn. Bánh được luộc bằng bếp củi, sau 6-7 tiếng thì vớt ra rồi nhúng qua 3 lần nước lạnh cho bánh se lại, sạch mỡ ngoài lá. "Với bí quyết đó, miếng bánh cắt ra trở nên bắt mắt bởi màu xanh của lá chuối, lá dứa, quyện trong mùi thơm của nếp, nhân đậu thịt heo và gia vị…" - bà Hồng chia sẻ.

Bánh tét bắp được bán ở chợ Đất Đỏ

Miệng trò chuyện, tay bà Hồng thoăn thoắt gói, chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, gần 30 đòn bánh tét đã hoàn thành. Nồi luộc bắc trên bếp củi ngoài sân đã sẵn sàng. Bà Hồng rải lớp lá chuối ở đáy nồi rồi đặt từng đòn bánh tét vào luộc. Vừa phụ lấy nước vào nồi, bà Nguyễn Thị Dung - thành viên của nhóm - vừa cho hay: "Tiếng lành đồn xa nên bánh tét Đất Đỏ được nhiều người dân ở khắp nơi đặt mua. Ngoài số lượng bánh được nấu vào mỗi dịp Tết, hàng tháng chúng tôi cũng có lượng khách ổn định với vài ba trăm đòn. Trừ chi phí, chị em chúng tôi cũng có tiền chợ búa, phụ giúp gia đình".

Gia đình bà Trần Thị Nguyên cũng nổi tiếng với nghề nấu bánh tét ở Đất Đỏ suốt gần 40 năm qua. Bà Nguyên thường làm bánh tét đầu vuông với hai vị chay và mặn để phục vụ khách. Bánh của bà Nguyên có 3 loại với trọng lượng 1 kg, 1,5 kg và 2 kg/đòn, giá bán từ 100.000 – 200.000 đồng/đòn. Theo bà Nguyên, để hương vị bánh thơm ngon, phải tỉ mỉ ngay từ khâu chuẩn bị. Đòn bánh phải tròn, đều, khi cắt ra nhân bánh nằm ngay chính giữa. Gạo nếp là loại ngon, không lẫn gạo tẻ; đậu xanh nấu nhuyễn; thịt ba rọi được ướp gia vị cho ngấm đều trước khi gói.

Bánh được luộc bằng bếp củi, sau 6-7 tiếng thì vớt ra rồi nhúng qua 3 lần nước lạnh cho bánh se lại, sạch mỡ ngoài lá. Đó là bí quyết thơm ngon của bánh tét Đất Đỏ

"Bánh tét tượng trưng cho sự thơm ngon, đủ đầy, bội thu nên món ăn này thường được người dân Nam Bộ đặt trên các mâm cúng ông bà, gia tiên trong những ngày Tết cổ truyền" - bà Nguyên nói.

Đặc sản quê nhà

Theo người dân xã Đất Đỏ, trong kháng chiến, bắp dùng làm lương thực nuôi quân; trong thời kỳ đất nước thiếu hụt lương thực bắp cũng là một trong những nguồn lương thực chính. Ngày nay nhân dân địa phương vẫn xem bắp ngang với cây lúa. Từ bắp người ta chế biến thành nhiều món ăn như: Bắp nấu, bắp nướng, chè bắp, xôi bắp, bắp rang bơ… và bánh tét bắp là một sản phẩm độc đáo được người Đất Đỏ ưa thích.

Bà Hai Tình (tên thật là Nguyễn Thị Tình) có hơn 40 năm kinh nghiệm gói bánh tét bắp để bán cho biết, bánh tét bắp được làm quanh năm nhưng được gói nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Đó chính là mùa bắp ngon nhất. Bánh sử dụng nguyên liệu chính là bắp tươi và đậu xanh.

Bánh tét dẻo thơm, đậm màu vàng của bắp tươi

"Trước tiên, phải chọn những trái bắp vừa đủ độ già và mới thu hoạch, nếu bắp non bánh sẽ không dẻo, bắp quá già thì xáp và không thơm ngọt. Trái bắp sau khi được bóc vỏ phải rửa sạch và bào nhỏ, bỏ vào máy xay nhuyễn rồi trộn với một ít muối. Đậu xanh nấu chín, quết cho nhuyễn và trộn hành lá đã xào sơ qua dầu ăn với ít đường để làm nhân bánh. Hạt bắp sau khi xay nhuyễn trộn với gia vị, gói với lá chuối thành từng đòn, mỗi đòn bánh tét bắp chỉ dùng khoảng 1/2 kg nếp rồi đun 1,5 tiếng là vừa ngon. Bánh tét bắp vừa mềm, vừa dẻo vừa có vị ngọt của bắp" - bà Tình chia sẻ bí quyết.

Theo lãnh đạo xã Đất Đỏ, bánh tét bắp là món ăn truyền thống lâu đời trên quê hương Đất Đỏ. Đặc biệt, năm 2009, bánh tét bắp Đất Đỏ được ghi vào kỷ lục Guiness Việt Nam.

Từ đó cho đến nay bánh tét bắp như gợi mở về một món ăn đặc sản của Đất Đỏ mà mỗi du khách khi đến đây đều mong muốn mua mang về làm quà. Chị Trần Thị Nhân (du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng) cho hay, mỗi khi có dịp đi tham quan, du lịch ngang qua xã Đất Đỏ, chị đều ghé mua vài chục đòn bánh tét bắp để ăn và biếu cho bạn bè, người thân.

"Bánh tét bắp đặc biệt là vừa có vị dẻo thơm của nếp, vừa có vị ngọt bùi của bắp, vừa có vị ngậy béo của đậu xanh cùng với cơm dừa xay nhuyễn quyện lẫn vào nhau tạo nên hương vị thơm ngon đặc biệt, ăn vào nhớ mãi" - chị Nhân nói.