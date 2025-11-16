Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại

Thân cây lục bình (còn gọi là cây bèo tây) sống trôi nổi ven sông, mặt nước nhưng qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của những thợ thủ công ở xã Long Hải, TP HCM đã trở thành sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao.

Lưu giữ nghề truyền thống

Nhắc đến nghề đan lục bình thì không thể bỏ qua cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của ông Lê Văn Đạt, người con của vùng đất Kim Sơn, Ninh Bình - nơi có nghề đan lát rất nổi tiếng. Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Đạt đã mang nghề truyền thống của quê hương phát triển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Những ngày giữa tháng 11 - 2025, dù bận rộn với đơn hàng chuẩn bị xuất đi châu Âu vào cuối năm nay, ông Đạt vẫn vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Ông Đạt chia sẻ gia đình có hàng chục năm với nghề truyền thống đan mây-tre-lá, do hoàn cảnh khó khăn, năm 1999 ông cùng vợ vào Nam, chọn vùng đất Long Hải làm quê hương thứ hai để mưu sinh lập nghiệp.

Ông Lê Văn Đạt (bên phải), giới thiệu các sản phẩm được làm từ cây lục bình với cán bộ Hội Nông dân xã Long Hải.

Những năm đầu lập nghiệp, gia đình ông rất khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn mở cơ sở đan giỏ lục bình. Từ một cơ sở nhỏ quy mô hộ gia đình (ở thị trấn Long Hải, huyện Long Đất trước đây), đến năm 2006, ông Đạt thành lập doanh nghiệp.

Sau hơn 25 năm phát triển nghề truyền thống, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hiệp Hòa do ông Đạt làm chủ đã lớn mạnh, với gần chục cơ sở đan lát tại các tỉnh miền Tây, Đồng Nai, TP HCM. Từ đó giải quyết cho hơn 500 lao động có việc làm, thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; người thạo nghề có thể thu nhập trên 10 triệu đồng.

Mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống

Nhằm bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ sở đan giỏ lục bình của ông Đạt đã được Sở Công Thương (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) hỗ trợ 2 máy sấy, xây dựng nhà màng 155 m2 để chủ động được thời tiết và các đơn hàng xuất khẩu.

Từ bàn tay khéo léo của người thợ, cây lục bình đã trở thành các vật dụng hữu ích

Ngoài ra, địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc lập quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, tạo vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết giá trị làng nghề, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm làng nghề.

Các sản phẩm được cải tiến mẫu mã, đa dạng công năng: Túi xách, thảm trải, hộp quà, đồ trang trí nội thất, đồ lưu niệm… đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Một số tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong nước ký kết hợp đồng tiêu thụ, xuất khẩu với số lượng lớn, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho nghề đan lát.

"Nếu trước kia, sản phẩm đan lục bình chủ yếu phục vụ nhu cầu trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận thì 10 năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức xúc tiến thương mại, nghề đan lục bình ở Long Hải đã vươn xa ra các thị trường lớn hơn" - ông Đạt nói.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Đạt với nghề truyền thống đan lát từ cây lục bình.

Hiện nay, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ của ông Đạt đang sản xuất hơn 25 mặt hàng như: Giỏ đựng đồ, khay, rổ, hộp, chậu bông, kệ đựng sách báo, thảm, bàn ghế… trung bình mỗi năm xuất khẩu hơn 100.000 sản phẩm các loại; trong đó có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao. Các sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên cây lục bình thị trường Mỹ, châu Âu, Canada… ưa chuộng do bền, đẹp và đặc biệt là thân thiện với môi trường.

Theo UBND xã Long Hải, địa phương hiện có hai cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình, thu hút cả ngàn lao động khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, xã còn có các nghề truyền thống như làng chài lưới thúng, làm chả cá, đan lưới… với những sản phẩm mang giá trị văn hóa.

Sản phẩm từ cây lục bình được trưng bày tại cơ sở đan lát của ông Đỗ Ngọc Thúy, ấp Hải Tân, xã Long Hải.

Ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho hay để phát triển bền vững, địa phương khuyến khích phát triển mạng lưới liên kết để hỗ trợ sản xuất, chú trọng bảo tồn nghề, làng nghề gắn với các hoạt động du lịch, góp phần lan tỏa, mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống và hình thành nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.