Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại

LÊ TRẦN MINH

(NLĐO) - 10 năm trở lại đây, nghề đan lục bình ở Long Hải đã vươn xa ra các thị trường lớn hơn

Thân cây lục bình (còn gọi là cây bèo tây) sống trôi nổi ven sông, mặt nước nhưng qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của những thợ thủ công ở xã Long Hải, TP HCM đã trở thành sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao.

Lưu giữ nghề truyền thống

Nhắc đến nghề đan lục bình thì không thể bỏ qua cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của ông Lê Văn Đạt, người con của vùng đất Kim Sơn, Ninh Bình - nơi có nghề đan lát rất nổi tiếng. Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Đạt đã mang nghề truyền thống của quê hương phát triển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Những ngày giữa tháng 11 - 2025, dù bận rộn với đơn hàng chuẩn bị xuất đi châu Âu vào cuối năm nay, ông Đạt vẫn vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Ông Đạt chia sẻ gia đình có hàng chục năm với nghề truyền thống đan mây-tre-lá, do hoàn cảnh khó khăn, năm 1999 ông cùng vợ vào Nam, chọn vùng đất Long Hải làm quê hương thứ hai để mưu sinh lập nghiệp.

Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Đạt (bên phải), giới thiệu các sản phẩm được làm từ cây lục bình với cán bộ Hội Nông dân xã Long Hải.

Những năm đầu lập nghiệp, gia đình ông rất khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn mở cơ sở đan giỏ lục bình. Từ một cơ sở nhỏ quy mô hộ gia đình (ở thị trấn Long Hải, huyện Long Đất trước đây), đến năm 2006, ông Đạt thành lập doanh nghiệp.

Sau hơn 25 năm phát triển nghề truyền thống, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hiệp Hòa do ông Đạt làm chủ đã lớn mạnh, với gần chục cơ sở đan lát tại các tỉnh miền Tây, Đồng Nai, TP HCM. Từ đó giải quyết cho hơn 500 lao động có việc làm, thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; người thạo nghề có thể thu nhập trên 10 triệu đồng.

Mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống

Nhằm bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ sở đan giỏ lục bình của ông Đạt đã được Sở Công Thương (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) hỗ trợ 2 máy sấy, xây dựng nhà màng 155 m2 để chủ động được thời tiết và các đơn hàng xuất khẩu.

Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại - Ảnh 2.

Từ bàn tay khéo léo của người thợ, cây lục bình đã trở thành các vật dụng hữu ích

Ngoài ra, địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc lập quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, tạo vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết giá trị làng nghề, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm làng nghề.

Các sản phẩm được cải tiến mẫu mã, đa dạng công năng: Túi xách, thảm trải, hộp quà, đồ trang trí nội thất, đồ lưu niệm… đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Một số tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong nước ký kết hợp đồng tiêu thụ, xuất khẩu với số lượng lớn, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho nghề đan lát.

"Nếu trước kia, sản phẩm đan lục bình chủ yếu phục vụ nhu cầu trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận thì 10 năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức xúc tiến thương mại, nghề đan lục bình ở Long Hải đã vươn xa ra các thị trường lớn hơn" - ông Đạt nói.

Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại - Ảnh 3.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Đạt với nghề truyền thống đan lát từ cây lục bình.

Hiện nay, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ của ông Đạt đang sản xuất hơn 25 mặt hàng như: Giỏ đựng đồ, khay, rổ, hộp, chậu bông, kệ đựng sách báo, thảm, bàn ghế… trung bình mỗi năm xuất khẩu hơn 100.000 sản phẩm các loại; trong đó có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao. Các sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên cây lục bình thị trường Mỹ, châu Âu, Canada… ưa chuộng do bền, đẹp và đặc biệt là thân thiện với môi trường.

Theo UBND xã Long Hải, địa phương hiện có hai cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình, thu hút cả ngàn lao động khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, xã còn có các nghề truyền thống như làng chài lưới thúng, làm chả cá, đan lưới… với những sản phẩm mang giá trị văn hóa.

Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại - Ảnh 4.

Sản phẩm từ cây lục bình được trưng bày tại cơ sở đan lát của ông Đỗ Ngọc Thúy, ấp Hải Tân, xã Long Hải.

Ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho hay để phát triển bền vững, địa phương khuyến khích phát triển mạng lưới liên kết để hỗ trợ sản xuất, chú trọng bảo tồn nghề, làng nghề gắn với các hoạt động du lịch, góp phần lan tỏa, mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống và hình thành nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.

Theo UBND xã Long Hải, ông Lê Văn Đạt không chỉ làm giàu cho bản thân, giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia công tác xã hội. Ông Đạt là một trong những điển hình bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương; được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Ông cũng vinh dự được chọn dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, dự kiến diễn ra trong tháng 12 - 2025 tại TP Hà Nội.

Đưa sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình xuất ngoại - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Trăm năm lăn theo con sóng bạc đầu

Trăm năm lăn theo con sóng bạc đầu

(NLĐO) - Làng chài Phước Hải (xã Phước Hải, TP HCM) có tuổi đời hàng trăm năm, ngư dân làm nghề thúng cứ lăn theo những con sóng bạc đầu

Bản giao hưởng của đất và lửa

(NLĐO) - Nghề làm heo đất Lái Thiêu không chỉ góp phần tạo thu nhập mà còn hàm chứa nhiều giá trị nghệ thuật và tri thức dân gian

Từ nghề nuôi hàu truyền thống thành thương hiệu du lịch

(NLĐO) - Hàu sữa Long Sơn được coi là đặc sản riêng của khu vực này, cung cấp cho thị trường cả nước

cơ sở sản xuất nghề truyền thống làng nghề thủ công mỹ nghệ mỹ nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo