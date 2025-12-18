Tour Tết đang vào cao điểm

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết thị trường Tết 2026 đã "nóng" từ đầu tháng 11 và nay đang ở giai đoạn cao điểm. Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là khách có xu hướng chuyển sang kỳ nghỉ dài ngày hơn. Các tour thiết kế riêng cho nhóm khách gia đình nhỏ tăng đột biến. Khách chấp nhận trả chi phí cao hơn để có xe riêng, hướng dẫn viên riêng và lịch trình linh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ. "Giá tour Tết duy trì mức tăng khoảng 5%-15% so với giá bình thường, tùy tuyến, đa phần từ tác động của dịch vụ vé máy bay và nhà hàng, khách sạn thời điểm Tết" - bà Bảo Thu nói.

Công ty Du lịch BenThanh Tourist cũng cho hay xu hướng tour Tết 2026 là miền Bắc và miền Trung, đặc biệt Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến được du khách ưu tiên. Hiện các đoàn tour miền Bắc đã đạt hơn 50% số chỗ.