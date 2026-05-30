Đặc xá 133 phạm nhân trong các vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Chiều nay 30-5, tại họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, đại diện Bộ Công an và Hội đồng tư vấn đặc xá đã thông tin về việc xét đặc xá đối với các trường hợp phạm tội trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an và một số bộ ngành chủ trì buổi họp báo

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn đối với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, việc đặc xá được thực hiện trong những sự kiện trọng đại của đất nước và trong những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định. Những người đủ điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá đều được xem xét đặc xá.

"Các trường hợp phạm tội về tham nhũng nếu đủ các điều kiện theo quy định cũng được đặc xá bình thường như các đối tượng khác"- Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Về quy trình xét đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ sẽ tổ chức quán triệt, công khai quyết định và thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện được xét đặc xá.

Trên cơ sở đó, phạm nhân tự rà soát, đối chiếu điều kiện để làm đơn đề nghị. Các tổ, đội tiến hành bình xét, sau đó các trại giam, cơ sở giam giữ tổ chức họp xem xét. Tiếp theo, các tổ thẩm định liên ngành thực hiện thẩm định hồ sơ. Ban Chỉ đạo của Bộ Công an sẽ họp xét, gửi xin ý kiến các bộ, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức họp rà soát lần cuối.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, toàn bộ quy trình được triển khai công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá. "Việc triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá được triển khai công khai, minh bạch và khách quan, chính xác. Tất cả trường hợp được đề nghị đặc xá đều đạt được sự thống nhất cao của Hội đồng tư vấn đặc xá"- lãnh đạo Bộ Công an cho biết.

Thông tin tại họp báo cũng cho biết, trong số 9.950 phạm nhân được đặc xá đợt này có 133 phạm nhân thuộc các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đối với các trường hợp này, dù đủ điều kiện theo quy định nhưng Hội đồng tư vấn đặc xá đã thực hiện quy trình chặt chẽ, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình Chủ tịch nước quyết định.

Ngoài ra, có 644 người phạm các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được đặc xá trong đợt này. Có 63 phạm nhân là người nước ngoài, gồm 56 nam và 7 nữ, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau cũng được đặc xá.